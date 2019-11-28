1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savunmada ilk '5 yıldız' HAVELSAN'a

HAVELSAN, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda 9 kriterde yapılan değerlendirme sonucu, Türk savunma sanayisinde "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alan ilk şirket oldu
 28 Kasım 2019 11:21
Yazdır
Savunmada ilk '5 yıldız' HAVELSAN'a

- HAVELSAN, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşların bulundurması gereken kriterlerde geldiği seviyeyle Türk savunma sanayisinde, "5 yıldızlı" ilk şirket olmayı başardı.

Türkiye Kalite Derneğinin (KalDer), European Foundation for Quality Management (EFQM) Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu HAVELSAN, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" aldı. HAVELSAN'ın ödülü, 28'inci Kalite Kongresi'nin ikinci gününde düzenlenen törenle Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şenol'a verildi.

EFQM'nin ulusal iş birliği ortağı olan KalDer, HAVELSAN'ı, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşlar için sahip olunması gereken tüm unsurları içeren "liderlik, strateji, çalışanlar, iş birlikleri-kaynaklar, süreçler-ürünler-hizmetler, çalışanlarla ilgili sonuçlar, müşterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar ve iş sonuçları" olmak üzere Mükemmellik Modeli'nin 9 ayrı kriteri üzerinden değerlendirdi.

- "Gurur verici"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine, Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'nin, mükemmellik yolculuğundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi'ni almıştık. KalDer, bize iyileştirmeye açık alanları sundu ve geride kalan sürede bu alanlarda iyileştirme projelerini hayata geçirdik. Sonuçta Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni almaya hak kazandık." dedi.

Savunma sanayisinde birçok şirketin gerek çalışma hayatında gerekse üretimde kaliteyi ön planda tuttuğunu ve sektörün bu nedenle Türkiye'nin lokomotifi haline geldiğini dile getiren Atalay, "Hepsi birbirinden değerli savunma sanayi şirketlerimiz arasında, EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine uyum konusuna odaklanarak 5 yıldızı alan ilk şirket olmak HAVELSAN adına gurur verici." diye konuştu.

KalDer'in bir baş değerlendirici ve 6 yetkinlik değerlendiricisi ile çok sıkı bir değerlendirme yaptığına ve çalışanların görüşlerini de bu sürece dahil ettiğine dikkati çeken Atalay, "Takım ruhuyla toplam kalite yolculuğumuzu destekleyen, kurumsal süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme felsefesine bağlılıklarıyla EFQM modelinin özünde yer alan yapısallık ve yaygınlaşmayı sağlayarak, yetkinlik seviyemizdeki ilerleyişe katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dijital ekonomi 'dijital hizmet vergisi' ile kayıt altına alınıyor
28 Kasım 2019 11:21		 Karayollarında durum
28 Kasım 2019 08:55
Terör bitti, yatırım aktı
28 Kasım 2019 07:30		 KOSGEB desteğiyle terlik kraliçesi oldu
27 Kasım 2019 22:46
Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi
27 Kasım 2019 21:57		 Uysal: Cari dengedeki iyileşme, 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha iyi
27 Kasım 2019 16:12
Enerji Bakanlığı Ar-Ge ve start-up firmalarını gündemine aldı
27 Kasım 2019 11:56		 Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
27 Kasım 2019 11:22
Çiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi
27 Kasım 2019 11:21		 Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık 'elektronik eksiltme' tasarrufu
27 Kasım 2019 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Twitter'den hesap silinmesi uygulamasında geri adım12:29 - Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı12:26 - Görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanına tutuklama12:22 - Adliye memuru Milli okçu, şampiyonalara adliye koridorunda hazırlanıyor12:20 - 'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira, asgari ücret teklifi bu rakam altında olamaz'12:17 - Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı12:09 - Oyuncu Mehmet Aslan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti12:08 - MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki12:05 - Gün ortası döviz fiyatları
11:47 - Asılsız ihbar mektubu yazdıran Başsavcı hakkında tazminat davası11:43 - 'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'11:33 - Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar11:32 - Ünlü oyuncunun 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis11:29 - Kastamonu'da FETÖ şüphelisi tutuklandı11:28 - Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı11:28 - Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün11:23 - '11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
 
09:16
 İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
 
 
07:50
 Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
 
 
09:26
 Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
 
 
06:51
 İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
 
 
00:04
 Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
 
 
08:30
 'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
 
 
11:28
 Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
 
 
10:14
 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
 
 
07:05
 200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
 
 
10:20
 Yıldırım düşmesinde, şehit asker sayısı 3'e yükseldi
 
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
şu an çalan şarkı 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
veysel mutlu 2
kolajen 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
yaşar 3
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam