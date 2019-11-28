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Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı

Giresun Üniversitesi'nde özel yetenek sınavıyla girilen bir fakültede 50 kişilik kontenjan aşılınca rektör dekanı görevden aldı. Kontenjanı aşan 8 öğrencinin de okulla ilişiği kesildi.
 28 Kasım 2019 11:28
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Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'na özel yetenek sınavıyla 50 öğrenci alınması gerekirken 58 öğrencinin alındığı ortaya çıktı. Kontenjanı aşan 8 öğrencinin ilişiği kesildi, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı.

DEKAN GÖREVDEN ALINDI

Prof. Can, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan bölümlerin doluluk oranlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 50 kişi olarak belirlenen kontenjana rağmen bu yıl okula 58 öğrencinin özel yetenek sınavıyla alındığı anlaşıldı. Geçen yıl kontenjanın 60 olduğunu, hocaların hala böyle zannettiğini söyleyen Giresun Üniversitesi Rektörü, "Bu yanlışlığı yapan dekanı görevden aldım" dedi.

'YARGIYA TAŞIMA HAKLARI VAR'

Öğrencilerin konuyu yargıya taşıma hakları olduğunu ve yargı kararına uyacaklarını söyleyen Rektör Can şöyle konuştu:

"Adı geçen bölüme YÖK tarafından bu yıl 50 öğrencilik kontenjan tanınmış. Sene başında özel yetenek sınavı yapan bölümün ilgili hocaları bir önceki yıl 60 kişi alınan bölümün kontenjanının aynı olduğunu zannederek 58 kişi almış. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından tüm bölümlerin doluluk oranları ile ilgili ayrıntılı bilgi talep etmiştim. Bu inceleme sırasında durumu gördüm. Bunun üzerine konuyu acilen YÖK'e sorduk. YÖK bize 50 kişilik kontenjanın üzerinde alım yapamayacağımızı bildirdi. Bunun üzerine 8 öğrencinin okulla ilişiğini kesmek zorunda kaldık. Bu yanlışlığı yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanını görevden aldım. Sınav komisyonu üyeleri hakkında soruşturma açtım."

Kaynak: Taka Gazetesi
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