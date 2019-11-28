Ünlü oyuncunun 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis
|28 Kasım 2019 11:32
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Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.
Söz alan 2 yaşındaki A.B.T'nin ailesinin avukatı, sanık Ergasheva'dan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ergasheva'nın avukatı ise, müvekkilinin beraatine yönelik karar verilmesi istedi.
Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Zurafo Ergasheva hakkında, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme, sanığın "kötü muamele" suçundan beraatine hükmetti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında adli kontrol hükümleri uygulanan bakıcı hakkında, "basit yaralama" ve kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
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