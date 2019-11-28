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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Kasım 2019 12:05
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,76705,7680
Avro6,35906,3600
Sterlin7,43707,4750
ANKARA
ABD Doları5,73005,7900
Avro6,30506,3750
Sterlin7,36107,5250
Anadolu Ajansı
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