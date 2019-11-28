MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki
|28 Kasım 2019 12:08
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir." ifadesini kullandı.
Büyükataman, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan ayrımcılık içerikli ifadelere ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylemin akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgahı getirdiğini belirtti.
Türk milletinin, gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:
"Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir. O boyanın ham maddesi bu coğrafyanın değildir."
Türk milletinin, ayrılma kabul etmez bir bütün olduğunun altını çizen Büyükataman, "Türk milletini tesadüfen bir araya gelmiş bir insan topluluğu zanneden şuursuzlar, onu parçalara ayırmak için fırsat kollamaya devam etmektedir. Aziz milletimiz bu provokasyona prim vermeyerek, kirli oyunu bir daha boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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