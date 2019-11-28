'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira, asgari ücret teklifi bu rakam altında olamaz'
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi.
|28 Kasım 2019 12:20
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