1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı

Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü- Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınmasına, olay yerindeki askerlerin tanık olarak dinlenmesine karar verildi
 28 Kasım 2019 12:29
Yazdır
Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı

Edirne'de geçen yıl askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis katılmadı.

Mitretodis ve Kouklatzis'in Edirne Barosuna kayıtlı avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel salonda hazır bulundu, duruşmayı Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de takip etti.

- Avukat Yalçıntuğ: "Sınırı yanlışlıkla geçtiler"

Sanık Mitretodis'in avukatı Yalçıntuğ, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin sınırı yanlışlıkla geçtiğini ileri sürdü ve beraatini istedi.

Sanık Kouklazis'in avukatı Özel de iki askerin olay günü zeminin karla kaplı olması yüzünden sınırı geçtiklerini fark etmediklerini savunarak, suç unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Özel, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulunarak, müvekkilinin askeri ve şahsi eşyasının iadesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınmasına, olay yerindeki askerlerin tanık olarak dinlenmesine ve el konulan eşyaya ilişkin talebin hükümle değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- 5,5 ay tutuklu kalan sanıklar tahliye edilmişti

Geçen yıl 1 Mart'ta 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliği ekipleri, devriye sırasında Pazarkule yakınlarında Yunan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

İki asker, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Askerler, 14 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki
28 Kasım 2019 12:08		 'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'
28 Kasım 2019 11:43
'11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
28 Kasım 2019 11:23		 '90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" sözü Haluk Bilginer'e mi ait?
28 Kasım 2019 10:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi Komisyonda
28 Kasım 2019 10:00		 'Dünya tedavi için Türkiye'ye geliyor'
28 Kasım 2019 09:32
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
28 Kasım 2019 09:16		 'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
28 Kasım 2019 08:30
Bahçeli: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
28 Kasım 2019 08:11		 'Santimle gazilere' bürokrasi ayıbı
28 Kasım 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Twitter'den hesap silinmesi uygulamasında geri adım12:29 - Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı12:26 - Görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanına tutuklama12:22 - Adliye memuru Milli okçu, şampiyonalara adliye koridorunda hazırlanıyor12:20 - 'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira, asgari ücret teklifi bu rakam altında olamaz'12:17 - Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı12:09 - Oyuncu Mehmet Aslan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti12:08 - MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki12:05 - Gün ortası döviz fiyatları
11:47 - Asılsız ihbar mektubu yazdıran Başsavcı hakkında tazminat davası11:43 - 'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'11:33 - Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar11:32 - Ünlü oyuncunun 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis11:29 - Kastamonu'da FETÖ şüphelisi tutuklandı11:28 - Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı11:28 - Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün11:23 - '11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
Yıldırım düşmesinde, şehit asker sayısı 3'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
meslek kodu 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
domat 2
kolajen 1
veysel mutlu 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
romantik erhan 1
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam