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Twitter'den hesap silinmesi uygulamasında geri adım

Altı aydan uzun zamandır kullanılmayan milyonlarca hesabın silineceğini açıklamıştı. Platformdan dün yapılan açıklamada bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Hayatını kaybeden kullanıcıların profillerini anıtlaştırmak için bir proje geliştirilene kadar hesaplar silinmeyecek.
 28 Kasım 2019 12:44
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Twitter'den hesap silinmesi uygulamasında geri adım

Altı aydan uzun zamandır kullanılmayan milyonlarca hesabın silineceğini açıklamıştı. Platformdan dün yapılan açıklamada bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Hayatını kaybeden kullanıcıların profillerini anıtlaştırmak için bir proje geliştirilene kadar hesaplar silinmeyecek.

Twitter , gelen tepkiler üzerine aktif olmayan hesapları silmekten şimdilik vazgeçti. Twitter, Çarşamba günü dünyanın dört bir yanından gelen tepkiler üzerine aktif olmayan hesapları silme politikasından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı. Platformun altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları sileceğini açıklamasına en çok yakınlarını kaybeden kullanıcılar tepki göstermişti.

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesaplara 11 Aralık tarihi itibarıyla giriş yapılmazsa bu hesapların silineceğini açıklamıştı. Ancak çok sayıda kişi, kaybettikleri yakınlarını anmak için hesaplarını bir vesile olarak kullandığını söyleyerek bu politikaya karşı çıktı.

'Anıt formülü bulunacak'

Bir yatırım şirketinde iletişim uzmanı olarak çalışan Drew Olanoff, TechCrunch internet sitesine yazdığı makalesinde bu haberi duyunca, 'kalbinin acıdığını', dört yıl önce ölen babasının Twitter hesabını halen onu anmak için kullandığını yazdı. Bu tepkilerin üzerine Twitter, bu durumu göz önünde bulunduramadıklarını, hayatını kaybeden kullanıcılarının hesaplarını bir anıt haline getirmek için bir yöntem bulana kadar bu politikadan vazgeçtiklerini aktardı.

BBC 'nin teknoloji muhabiri Dave Lee 'nin haberine göre bu hesaplara giriş yapılmadığı için Twitter'ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları bu kararın alınmasında rol oynamıştı. Twitter da yaptığı açıklamada bu politikanın Avrupa Birliği'nde uygulamaya konan verilerin korunması yasası çerçevesinde kararlaştırıldığını aktardı.

Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişecekti.

Twitter, bazılarının iddia ettiği gibi bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini söyledi. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayılarından düşerek gerçek bir rakama ulaşılacağını da belirtti.

Yavaş yavaş uygulanacak bu politikanın ilk olarak ABD dışında başlaması öngörülüyordu.

Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını söyledi.

Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyordu. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter'da 145 milyon kullanıcı var.
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