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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.803,00 lira oldu.
 28 Kasım 2019 12:46
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.803,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,20 270,40 270,30 270,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.781,00 1.802,00 1.782,00 1.803,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50 250,50 246,50 250,50
Lira(Tam) Ziynet 1740,00 1760,00 1741,00 1761,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 435,00 440,00
Anadolu Ajansı
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