1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milletvekillerine teklif hazırlama desteği

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Teklif Destek Bürosu" milletvekillerine kanun teklifi hazırlıklarında yardımcı olacak
 28 Kasım 2019 13:01
Yazdır
Milletvekillerine teklif hazırlama desteği

Milletvekillerine, kanun teklifi hazırlarken yardımcı olmak üzere TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde "Teklif Destek Bürosu" oluşturuldu.

Milletvekillerinin talepleri üzerine hazırlanacak kanun teklifi taslaklarının, hazırlanma usul ve esaslarını ayrıntılı olarak düzenleyen Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe girdi.

Yönergeyle Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde "Teklif Destek Bürosu" adıyla kurumsal bir mekanizma oluşturuluyor.

Yönergeye göre kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, Teklif Destek Bürosunda görevlendirilecek yeteri sayıda yasama uzmanı ile ayrıca gerek görülmesi durumunda ihtisas komisyonlarında görevli yasama uzmanlarınca karşılanacak.

Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekillerinin imzasını taşıyan bir formun Teklif Destek Bürosuna iletilmesi ve görevlendirilecek memur tarafından kayıt edilmesiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM portal) üzerinden yapılacak başvuruyla gerçekleştirilecek.

Kanun teklifi taslağı hazırlama talep formunda, hazırlanması istenilen teklif taslağının içeriği, konusu ve gerekçesi açıkça belirtilecek. Talep formunun iletilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde hazırlanıp talep sahibi milletvekillerine elektronik ortamda iletilecek.

Teklif Destek Bürosu, talepte bulunulması durumunda milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi taslaklarını kanun yapım tekniğine uygunluk yönünden inceleyecek, düzeltme önerilerini milletvekillerine bildirecek.

Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, daha önce kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanması için görevlendirilen idari teşkilat personelin sayısında da artışa gidildi. Daha önce 3 yasama uzmanı görevliyken, yeni yönerge kapsamında kurulan Teklif Destek Bürosu bünyesinde 3 yasamı uzmanı ile 2 uzman yardımcısı görev alacak.

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yönergeyle ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirdi.

Şentop, yazısında, 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kanun teklifi etme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine tanınmış olmasının, milletvekillerince hazırlanıp TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin sayısında kayda değer bir artışa neden olduğunu belirtti.

Şentop, parlamenter sistemin son yasama dönemi olan 26. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılında (1 Ekim 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri) milletvekillerince 454 kanun teklifi verilmişken 27. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılında (1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında) bu sayının 2 bin 78'e ulaştığını bildirdi.

Bu artışın, milletvekillerince Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına iletilen kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerine de yansıdığına işaret eden Şentop, 26. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı'nda 137 olan kanun teklifi taslağı talep sayısının, 27. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı'nda 366 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Şentop, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gereği olarak bütçe kanunu ile kesinhesap kanunu dışında kalan kanun tekliflerinin sadece milletvekilleri tarafından hazırlanabilecek olmasının beraberinde getirdiği bu artış, milletvekillerinin kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanması noktasında TBMM'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede verdiğim talimat doğrultusunda TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından yasama süreçlerine destek sunan idari teşkilatın kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla birtakım çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalar sonucunda 25 Kasım 2019 tarihinde tarafımdan verilen eski yönerge yürürlükten kaldırılarak yeni bir Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe konulmuştur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'
28 Kasım 2019 14:35		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alevilere saldırıya tepki
28 Kasım 2019 14:29
'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'
28 Kasım 2019 14:13		 Bakan Kurum'dan 'filtre' açıklaması
28 Kasım 2019 14:06
'2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız'
28 Kasım 2019 13:33		 Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı
28 Kasım 2019 12:29
MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki
28 Kasım 2019 12:08		 'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'
28 Kasım 2019 11:43
'11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
28 Kasım 2019 11:23		 '90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" sözü Haluk Bilginer'e mi ait?
28 Kasım 2019 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - THY'de hedef; 500 uçaklık filo ve yılda 120 milyon yolcu14:58 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:53 - Merkez Bankasının rezervleri arttı14:40 - Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu: 12 gözaltı14:35 - 'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'14:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alevilere saldırıya tepki14:20 - 2020 Yılı Bütçesi Genel Kurula geliyor14:16 - Tescilli organik fasulye, yok satıyor14:13 - 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'14:11 - Korktuğu olmadı, tutukluluğa devam kararı verildi
14:06 - Bakan Kurum'dan 'filtre' açıklaması14:05 - Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?14:01 - Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi13:54 - SÜ'den bir ilk...Biyolojik ve kimyasal ajan detektörü13:45 - FETÖ kendine yakın olmayanları maddi olarak zor durumda bırakmış13:42 - Türkler artık çok çocuk istemiyor13:39 - Bir kase yoğurdun yanında elma da tüketin tavsiyesi13:37 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
romantik erhan 1
şu an çalan şarkı 1
domat 2
islam slimani 1
concorde yanılımı 1
25 kuruş 1
veysel mutlu 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 2
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam