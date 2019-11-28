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Lastikçilerde 'Kış lastiği' yoğunluğu, cezası var

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. 1 Aralık öncesi lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, gün içinde lastiğini değiştirmek isteyen çok sayıda vatandaş lastikçilerin yolunu tutuyor. Kış lastiğini yalnızca ticari araç sürücüleri taktırmıyor. Can ve mal güvenliğini düşünen pek çok sürücü de otomobiline kış lastiği taktırıyor
 28 Kasım 2019 13:20
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Lastikçilerde 'Kış lastiği' yoğunluğu, cezası var

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Ağca, kış lastiğinin önemini anlattı. Ağca, "Kış lastiği taktırmak ticari araçlarda zorunludur. Kış lastiği aracımızın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliğimizi sağlar. Kış lastiği karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanılacak cinsten bir lastiktir. Sadece karlı havalarda değil 7 derecenin altında kullanılması da gereklidir. Lastik diş aralığımız minimum lastik ölçer aletinde 4 olması ve lastik yaşımızın 5 yılı geçmemesi gerekir. Özellikle ucuz olmasında dolayı çıkma lastik alanlara dikkat edilmelidir." dedi.

"Kışlık bakım masrafından kaçınmak güvenli sürüşümüzü engeller, mutlaka kışlık bakımlarımızı yaptırmalıyız" diyen Ağca, sürücülerin kış şartlarında karşılayabilecekleri zorluklara karşı da şu önerilerde bulundu:

"Antifiriz seviyesi çok önemlidir. Kışın soğuk havalarda motor suyunun donmasını engeller. Eğer antifiriz seviyesi yeterli değil ise blok çatlatmaya kadar gidebilir. Yani motorumuzu kullanılmaz hale getirebilir. V Kayışı kontrol etmemizde çok önemli, elektrik üretiminden klimaya güç verilmesine, motordaki harareti almaktan direksiyonun düzgün çalışmasına kadar birçok şeyi etkiler. Aynı zamanda Işıldak, Reflektör, ilk yardım çantası, takviye kabloları, kara saplandığımızda kurtulmak için çekme halatı, buz kazıyacağı, kar fırçası, kürek ve eldiven araçlarımızda bulundurmamız çok faydalı" diye konuştu.

LASTİK DEĞİŞİMİ YAPILAN İŞ YERLERİNDE YOĞUNLUK

İş yeri sahibi lastikçi Murat Öztürk, yoğunluğun bu sene geç başladığını ifade ederek, "2 haftadır yoğunluk artarak devam ediyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte daha fazla artacak. Günde ortalama 30-40 araçta lastik değişimi yapıyoruz. Ticari araçlara ve şirket araçlarına kış lastiği zorunluluğu var. Kendisini güvende hissetmek isteyen binek araç kullanıcıları onlar da kendileri zorunlu olmasa da kış lastiği taktırıyorlar. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 10, yüzde 15 civarında arttı" şeklinde konuştu.

"SÜRÜCÜLER KARIN YAĞMASINI BEKLEMESİNLER"

Murat Öztürk, "Sürücüler kış lastiği taktırmak için karın yağmasını beklemesinler. Havalar soğuduğu zaman normal lastiklerin donma dereceleri var. Normal lastikler sertleşiyor, kış lastikleri -40 dereceye kadar sertleşmiyor. Bu yüzden kar yağmasını beklemesinler. Lastikleri daha önceden taktırsınlar" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR İÇİNDE KULLANIYORUZ AMA CANIMIZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kış lastiği zorunluluğu olmayan ama can güvenliği için otomobiline kış lastiği taktıran İbrahim Ay, "Lastikleri yeni değiştirdik. Yazlıkları söktük ve kışlıkları taktık. Hazırlıkları yaptık. Geçtiğimiz yıl da aynı tarihlerde değiştirdik. Sağlığımız ve canımıza önem veriyoruz. Onun için lastiklerimizi değiştirdik. Uzun seyahat yapmıyorum, şehir içinde kullanıyoruz ama canımız her şeyden önemli" şeklinde konuştu.

"KIŞ LASTİĞİNİN TRAFİKTE BÜYÜK ETKİSİ OLUYOR"

Otomobiline kış lastiği taktıran Fatih Arslan, "Malum önümüz kış. Emniyetli sürüş için yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Kurallara uyuyoruz. Mesela lastiğin ömrü 5 yıldır, ben 3 yılda bir lastik değişimi yapıyorum. İmkanı olduğu sürece herkes lastiğini değiştirmeli. Çünkü yaz lastiğiyle kışın en ufak bir rampada bile kalınabiliyor ve bu kazaya sebebiyet veriyor. Bu nedenle kış lastiğinin trafikte büyük etkisi oluyor" diye konuştu.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.
DHA
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