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FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restoran' davasında iki sanığa hapis

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla açılan davada dosyaları ayrılan iki tutuklu sanık hakkında, ayrı ayrı karar verildi
 28 Kasım 2019 13:30
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FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restoran' davasında iki sanığa hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla açılan davada dosyaları ayrılan sanık Bekir Çelik "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, diğer sanık Osman Ekin de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 45 sanığın yargılandığı davada, iki tutuklu sanığın dosyasının ayrılarak ayrı esasa kaydedildiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyetinin, dosyası ayrılan iki sanık hakkında farklı tarihlerde verdiği kararların gerekçeleri belli oldu.

Örgütün ust duzey yoneticisi ve yurt dısında firari olan "Pinhan Restoran"ın ortağı Ahmet Celik'in oglu tutuklu sanık Bekir Çelik hakkında yazılan gerekçeli kararda, sanığın Maliye Bakanlığında çalıştığı, daha sonra Basbakanlık Osmanlı Arsivleri Daire Baskanlıgında görevlendirildiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği vurgulandı.

Gerekçeli kararda, sanığın FETÖ üyelerinin akıllı cep telefonlarında iletişim amaçlı kullandığı şifreli "ByLock" isimli uygulamayı kurduğu ve kullanımda olduğunun tespit edildiği, uygulamanın cep telefonuna 27 Ağustos 2014 tarihinde kurulduğunun anlaşıldığı, ayrıca "ByLock" haricinde "Kakao Talk" isimli uygulamanın kurulu ve kullanımda olduğunun tespit edildiği aktarılarak, sanığın web geçmişi izlerinde yapılan incelemelerde, FETÖ örgüt elebaşısı Fethullah Gülen'in "www.herkul.ogr" isimli web sitesinde yer alan sohbetlerini takip ettiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Sanık Bekir Çelik'in, dava dosyasında sanık olarak yargılamaları süren Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik ile Edirne'den Bulgaristan'a geçmeye çalıştığı, Kapıkule Hudut Kapısı'nda Bulgaristan sahasına açılan son kapıda görevli muhafaza memurunca Bulgaristan polisleri tarafından getirilen ''U....'' seri numaralı pasaportun sahte damgalı olduğunun tespit edildiği, bu şekilde sanığın Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı anlatılan gerekçeli kararda, sanığın 2014 yılı Ağustos ayının son günü itibarıyla hesabında para bulunmazken 2014 yılı Eylül ayı son günü hesabında bulunan parayı 17 bin 91 TL'ye yükselttiği, bu şekilde sanığın örgüt liderinin talimatı ile hareket ederek talimat tarihlerinde hesabında artış yaptığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, gizli tanık "Enes"in beyanında, Bekir Çelik'in devlet kademelerinde çalışması hususunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve babasının ortak karar aldıklarını, sanığın bu şekilde kamu kurumlarına girdiğini ve mütevelli toplantılarında bu şekilde konuşmaların geçtiğini beyan ettiğine işaret edilerek, sanığın eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğu, bu nedenle 9 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına yönelik hüküm kurulduğu bildirildi.

- Tutuklu sanık Osman Ekin

Yine aynı davada tutuklu yargılanırken dosyası ayrılan sanık Osman Ekin hakkında da mahkemece verilen gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı.

Sanık hakkındaki iddianame ve mütalaaya yer verilen gerekçeli kararda, sanığın örgutun aktif ve faal elemanlarından oldugu, orgute finans kaynağı temin ettigi, bu kapsamda sanık Ali Tellioglu'ndan vekaletname alarak orgut adına toplanan paraların sevk ve idaresinden sorumlu oldugu ve ayrıca suphelinin operasyon kapsamında ele gecirilen cep telefonunda orgut liderinin çok sayıda fotografının bulundugu, orgutun uyelerinin tutuklanması ile ilgili hezeyan dolu paylasımları biriktirdigi anlatıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın 2007 yılı Kasım ayından 2015 yılı Mart ayına kadar KHK ile kapatılan Kale Maltepe Eğt. Hiz. A.Ş'de, Sema Eğitim Hizmetleri A.Ş'de, Birlik Eğitim İşletmeleri A.Ş'de çalışmalarının olduğu, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerde FETÖ elebaşı Gülen'e ait 4 adet video dosyasına rastlanıldığı belirtildi.

Sanığın 2013 yılı Aralık ayı son günü itibarıyla hesabında para bulunmazken 2014 yılı Ocak ayı son günü itibarıyla hesabında bulunan parayı 16 bin 398 TL'ye yükselttiği, 2014 yılı Eylül ayı son günü itibarıyla da sanığın hesabında bulunan paranın 24 bin 617 TL olduğu vurgulanan gerekçeli kararda, sanığın tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalem pile sarılmış not kağıdı (pusula) bulunduğu ifade edildi.

Not kağıdının incelemesi ve alınan bilirkişi raporunun da bulunduğu gerekçeli kararda, kağıtta örgütsel yazıların yazıldığı, cezaevinde bulunan örgüt üyelerine yönelik motivasyon mesajları bulunduğu belirtilerek, yazı içeriklerine de yer verildi.

Bilirkişi raporunda da yazıların sanığa ait olduğunun tespit edildiği ve yazının ceza infaz kurumu koridorunda bulunduğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanığın da yazıyı kendisinin yazdığını kabul ettiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, bu nedenlerle Osman Ekin'in eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunun altı çizilerek, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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