Kastamonu'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası
|28 Kasım 2019 13:37
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Ergin, Yunus Emre Demir ve Merve Ö. katıldı.
Sanıklardan Ergin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
Telefonunda yapılan incelemede FETÖ ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını iddia eden Ergin, "Yapılan inceleme sonucunda ByLock kullanıcısı olmadığım acıkça görülmüştür." savunmasını yaptı.
Demir ise ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "ByLock kullanıcısı olanlarda sayfalarca kayıtlar görülmesine rağmen benimle ilgili dört beş satır kayıt görünmektedir." ifadesini kullandı.
Merve Ö. de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
Ergin ve Demir'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Merve Ö'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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