1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir kase yoğurdun yanında elma da tüketin tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. Bir kase yoğurt yiyorsak yanında bir tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor." dedi
 28 Kasım 2019 13:39
Yazdır
Bir kase yoğurdun yanında elma da tüketin tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. Bir kase yoğurt yiyorsak yanında bir tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Güleç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen "Prebiyotikler: Sağlığımıza Etkileri, Üretimi ve Biyoteknolojik Araştırmalar" konferansında, probiyotik ve prebiyotik kavramlarının karıştırıldığını söyledi.

Probiyotiklerin kefir ve yoğurt ürünlerinde bulunan canlı organizmalar, prebiyotiklerin ise bunları besleyen doğal takviyeler olduğunu belirten Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. Bir kase yoğurt yiyorsak yanında bir tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca yeşil sebze, kırmızı pancar, yer elması ve bamya ile vücudumuza yararlı olan probiyotik ve prebiyotikleri alabiliriz." diye konuştu.

Kilo kontrolü veya zayıflamak için diyetlerde bazen sadece yoğurt ürünleri tüketildiğini anımsatan Güleç, "O zaman probiyotik mikroorganizmayı bağırsağımıza alıyor ve onu orada öldürüyoruz. Hiçbir fayda görmüyoruz. Sadece probiyotik yeterli değildir. Kilo vermek için doğru beslenin. Doğru beslenme ile hem kilo kontrolü hem de kilo vermemiz sağlanabilir. Bunda probiyotik ve prebiyotiklerin rolü büyüktür." şeklinde konuştu.

Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya da yanlış bilginin çok hızlı yayıldığını dile getirdi.

Doğru beslenme gibi doğru bilgi sahibi olmanın da önemine işaret eden Kaya, "Özellikle beslenme konularında doğru bilgiyi hayatımıza uygulamak sağlıklı bir yaşam açısından önemlidir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SBF Dekanı: 20 kişilik bir grup, fakülte dışından geldi
26 Kasım 2019 16:38		 AÖF 'Açıköğretim Sistemi'nin dijital dönüşümü'nde örnek oluyor
25 Kasım 2019 11:15
İlk 500'e giren Türk Üniversitesi ne demek?
25 Kasım 2019 00:38		 Öğrencisi, dekanlık yaptığı üniversitede rektör
22 Kasım 2019 20:21
YTÜ, kalite akreditasyon çalışması yürütecek
22 Kasım 2019 11:20		 EMBO'ya seçilen ilk Türk bilim insanı
21 Kasım 2019 18:49
Büyük İstanbul depremini tetikleyecek hatta enerji hareketliliği var
21 Kasım 2019 16:51		 YÖK Başkanı Saraç'tan sağlık alanında sıralamaya giren üniversitelere tebrik
21 Kasım 2019 12:19
Hacettepe Üniversitesi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında
20 Kasım 2019 11:12		 İİBF mezunlarında işsizlik niye yüksek?
19 Kasım 2019 22:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - THY'de hedef; 500 uçaklık filo ve yılda 120 milyon yolcu14:58 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:53 - Merkez Bankasının rezervleri arttı14:40 - Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu: 12 gözaltı14:35 - 'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'14:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alevilere saldırıya tepki14:20 - 2020 Yılı Bütçesi Genel Kurula geliyor14:16 - Tescilli organik fasulye, yok satıyor14:13 - 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'14:11 - Korktuğu olmadı, tutukluluğa devam kararı verildi
14:06 - Bakan Kurum'dan 'filtre' açıklaması14:05 - Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?14:01 - Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi13:54 - SÜ'den bir ilk...Biyolojik ve kimyasal ajan detektörü13:45 - FETÖ kendine yakın olmayanları maddi olarak zor durumda bırakmış13:42 - Türkler artık çok çocuk istemiyor13:39 - Bir kase yoğurdun yanında elma da tüketin tavsiyesi13:37 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
islam slimani 1
concorde yanılımı 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 1
veysel mutlu 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
yaşar 3
25 kuruş 1
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam