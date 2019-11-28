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Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi

Muş'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, okul idaresi tarafından belirlenen koridordaki boş alanı tarihi, kültürel ve teknolojik konulu motiflerle süsledi.
 28 Kasım 2019 14:01
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Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi

Muş'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, okul idaresi tarafından belirlenen koridordaki boş alanı tarihi, kültürel ve teknolojik konulu motiflerle süsledi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kentteki birçok alanın yanı sıra okul duvarlarını da süsleyerek güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Okulun dördüncü katında bulunan boş koridora birçok eser işleyen öğrenciler, asırlar öncesi eserlerin yanı sıra teknoloji çağını da duvara yansıttı. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Orhan Baburhan koordinesinde ders dışındaki boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, okul içerisinde duvar boyamaları ve resimler yaparak estetik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının Milli Eğitim Bakanlığının da öngördüğü beceri, tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin boş zamanlarını verimli hale dönüştürme noktasında bir çalışma olduğunu hatırlatan Özçelik, "Tabi ki bütün okul genelinde yaymak istediğimiz bir çalışma. Ama kültür, sanat dediğimiz bu köşe bir pilot uygulama oldu. Devamı gelecek. Diğer öğrencilerimiz de diğer çalışmalarını diğer köşelere yansıtacaklar" dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Orhan Baburhan da, öğrencilerle birlikte okulun nadide bir köşesini tarihi konuya dönüştürdüklerini ifade etti.

12. sınıf öğrencisi Azat Hisar ise, amaçlarının kültür ve sanatın unutulmayacak bir şekilde yansıtılması ve estetik bir biçimde nitelendirilmesi olduğunu söyleyerek, "Okulumuzun ve öğretmenlerimizin desteğiyle yaptığımız sanat eserlerinde farklı kültür ve yörelerin kendi içerisinde unutulmaya yüz tutmuş eserlerini farkındalık oluşturarak yaşatmaya çalıştık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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