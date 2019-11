'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şu anda satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. ülkesiyiz, Allah ömür verirse hep beraber göreceğiz, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak ve her anlamda dünyada rekabet edebilen büyük bir ekonomi oluşturacağız." dedi.

Kurtulmuş, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Temel Atma Töreni'nde, Malatya'nın Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Anadolu'nun dünyanın en zor toprağı olduğunu anlatan Kurtulmuş, ecdadın burayı yurt kılarken nice zorluklardan geçerek bu ülkeyi miras bıraktığını ifade etti.

Bu coğrafyada merkez olan Anadolu'ya hep beraber sahip çıkarak daha güçlü hale getirmek gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Anadolu coğrafyası büyük bir birikimin ismidir ve aziz milletimiz Allah'a çok şükür bu coğrafyada bulunmanın bedelini ödeyerek bu günlere gelmiştir." diye konuştu.

- Dirliğimizi, birliğimizi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz"

Kurtulmuş, milletin bu coğrafyada egemen olmasından rahatsızlık duyanların dün olduğu gibi bugün de bir takım oyunlar oynamaya devam ettiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiyorlar ki bu aziz millet, 40 yıldır terör örgütleri vasıtasıyla meşgul edildiği gibi yine ayaklarına prangalar vurulsun. İstiyorlar ki hemen Türkiye'nin güneyinde Suriye'de oluşturulacak bir terör koridoruyla bu medeniyetin, insanlığın, esenliğin son adası olan Anadolu kıtası huzur bulmasın, rahat bulmasın. İstiyorlar ki bu coğrafyanın insanlarını nasıl bir asır evvel sınırlarını bölerek birbirlerinden ayırdılarsa şimdi bu coğrafyanın insanlarının gönüllerini ve zihinlerini ayırsınlar ve birbirine düşman etsinler. Onun için PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ'yü desteklerler. Bu milletin yeniden güçlü büyük bir millet olarak ayağa kalkmasını engellemek için bunları desteklerler. Bize düşen, Malatya'nın güzel insanlarına düşen, Anadolu'nun ferasetli insanlarına düşen, bu oyunları bozmak ve emperyalist projeyi ters düz etmektir. Güçlü bir şekilde önce bir araya, birlik içerisinde geleceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, aramızdaki dostluğu kardeşliği, birliği, dirliği daim kılacağız. Ayrıca aziz milletimizi, millet varlığımızı sadece Türkiye'deki 82 milyondan ibaret görmeyeceğiz. Millet varlığımız Arakan'dan yani buradan 8-9 bin kilometre öteden Asya'nın en ucundan başlar Afrika'nın batısına kadar gider. Millet varlığımız Kafkaslar'dan aynı şekilde Arabistan çöllerine kadar gider. Bütün bu millet varlığımıza sahip çıkarak, dostluklarımızı pekiştirerek, içeride de dirliğimizi, birliğimizi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz."

- "Bu oyunları bozmaya ahdediyoruz"

Oyunları bozduklarını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber bu oyunları bozmaya ahdediyoruz. İşte Barış Pınarı Operasyonu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahraman ordumuzun kahramanca mücadelesiyle, Allah'a çok şükür, başarıyla sonuçlanmıştır. Zannettiler ki Türkiye konuşur, konuşur bir harekat yapamaz. Paylaşmışlardı, Fırat'ın batısı Rusların, Fırat'ın doğusu Amerikalıların. Paylaşmışlardı, falanca terör örgütü filancanın öteki terör örgütü filancanın. Önce anlatın bakalım DEAŞ dediğiniz bu örgüt nasıl bir araya geldi? Nasıl 80 bin terörist bir arada toparlandı? Ellerinde dünyanın en gelişmiş ölüm silahları verildi? Anlatın bakalım bu PYD'ye binerce tır silahı kim niçin verdi? Amaç açıktı, bu coğrafyada halkları dağıtmak, bu coğrafyanın insanlarını kendi emperyal projelerinin bir parçası haline getirmekti ama unuttukları bir şey vardı. Bu coğrafyanın esas unsuru olan bu aziz millet, aziz Türk milleti hiçbir zaman ferasetinden bir şey kaybetmez. Bu millet hiçbir zaman oynanan oyunun detaylarında kaybolmaz, büyük oyunun aslını, resmin tamamını görür. Oyunu gördük, bu emperyalist projeyi bozmaya niyet ettik. Allah'ın izniyle, Barış Pınarı Operasyonu'yla tarihi anlamda bir önemli adımı geride bıraktık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, kahraman ordumuzu daima muzaffer eylesin. Bu milleti asla dirlik ve birlikten uzaklaştırmasın."

- "Türkiye ekonomik olarak da güçlü olacak"

"Milli hedeflerimizde bir ve beraber olmak üzere aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını da daha ileriye götüreceğiz." diyen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın ne demek olduğunu yine son operasyonda gördük. Eğer Türkiye ele güne muhtaç olursa böylesine önemli operasyonlar yapamaz. Şimdi Türkiye ekonomik olarak da güçlü olacak. Daha da ileriye gideceğiz, daha da güçleneceğiz. Bu millet dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olacak. Şu an da satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. ülkesiyiz, Allah ömür verirse hep beraber göreceğiz, birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak ve her anlamda dünyada rekabet edebilen büyük bir ekonomi oluşturacağız. Bu yolda yürüyoruz. Ekonomik olarak güçlenmenin önemli adımlarından birisi de şehirlerimizin güçlenmesidir. Güçlü Türkiye güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir siyasetle her alanda güçlü olan Türkiye ile olur. Güçlü Türkiye'nin adımlarını ise ancak güçlü şehirler vasıtasıyla atılır."

Kurtulmuş, Malatya'nın her geçen gün geliştiğini ancak her alanda daha da ileri noktalara gidilmesi gerektiğini kaydetti.

- Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş ise şehirlerin gelişmesinde ekonomik, kültürel ve sosyal alanda çekim merkezi haline gelmesinde fuar ve kongre merkezlerinin büyük önem taşıdığı belirterek, kentin yapılan yatırımla bölgenin sanayi, tarım, kültür ve sosyal alanlarda çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise temeli atılan fuar ve kongre merkezi hakkında detaylı bilgi vererek, alanın uluslararası fuar ve kongrelere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olacağını ifade etti.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı ile eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un konuşmasının ardından protokol üyelerince fuar ve kongre merkezinin temeli butona basılarak atıldı.