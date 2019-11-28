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'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'

CHP'li Aykut Erdoğdu: Yapılan swaplar ve muhasebe yoluyla uluslararası rezervlerin olduğundan güçlü gösterilmesi, bankanın bu ilkeden uzaklaştığını gösteriyor
 28 Kasım 2019 14:35
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'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Uluslararası kurallara göre Merkez Bankası (MB) işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor ama yapılan swaplar ve muhasebe yoluyla uluslararası rezervlerin olduğundan güçlü gösterilmesi, bankanın bu ilkeden uzaklaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, bir süreden beri Merkez Bankasının net rezervlerinin izlenmesi konusunda şeffaflıktan ayrıldığı endişeleri olduğunu belirterek, yurt içine giren döviz miktarı ile yurt içinde artan döviz tevdiat hesaplarında tutarsızlıklar bulunduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a soru önergesi yönelttiğini bildiren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Yurt içine, yerleşiklerin döviz talebini karşılayacak kadar sermaye girişinin olmadığı bir ortamda Merkez Bankası toplam rezervleri, kişilerin talep ettiği döviz miktarı kadar gerilemiyor. Ayrıca yılın ikinci çeyreğinde yoğunlaşan döviz swap işlemlerini de göz önüne aldığımızda Merkez Bankasının piyasaları düzenleme görevini kamu bankaları eliyle yaptığı ihtimalini güçlendiriyor.

Uluslararası kurallara göre Merkez Bankası işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor ama yapılan swaplar ve muhasebe yoluyla uluslararası rezervlerin olduğundan güçlü gösterilmesi, bankanın bu ilkeden uzaklaştığını gösteriyor."
Anadolu Ajansı
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