Merkez Bankasının rezervleri arttı
|28 Kasım 2019 14:53
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 945 milyon dolar artarak 105 milyar 390 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 22 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 760 milyon dolar artışla 78 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 78 milyar 53 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 185 milyon dolar artışla 25 milyar 392 milyon dolardan 26 milyar 577 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 945 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolardan 105 milyar 390 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|02.08.2019
|23.169
|75.400
|98.569
|09.08.2019
|24.893
|79.217
|104.110
|16.08.2019
|25.266
|77.423
|102.689
|23.08.2019
|24.708
|76.826
|101.534
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|06.09.2019
|25.567
|76.285
|101.852
|13.09.2019
|24.952
|75.923
|100.875
|20.09.2019
|25.855
|77.184
|103.039
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|04.10.2019
|25.990
|79.841
|105.831
|11.04.2019
|25.809
|78.396
|104.205
|18.10.2019
|26.409
|78.085
|104.494
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|01.11.2019
|27.003
|78.274
|105.277
|08.11.2019
|26.606
|75.430
|102.036
|15.11.2019
|25.392
|78.053
|103.445
|22.11.2019
|26.577
|78.813
|105.390
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