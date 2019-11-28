1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankasının rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 945 milyon dolar artarak 105 milyar 390 milyon dolara çıktı
 28 Kasım 2019 14:53
Yazdır
Merkez Bankasının rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 945 milyon dolar artarak 105 milyar 390 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 760 milyon dolar artışla 78 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 78 milyar 53 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 185 milyon dolar artışla 25 milyar 392 milyon dolardan 26 milyar 577 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 945 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolardan 105 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.95275.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.2019 25.809 78.396 104.205
18.10.2019 26.409 78.085 104.494
25.10.201926.48178.504104.985
01.11.2019 27.003 78.274 105.277
08.11.201926.60675.430 102.036
15.11.201925.392 78.053 103.445
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
28 Kasım 2019 13:10		 Çeyrek altın ne kadar?
28 Kasım 2019 12:46
Gün ortası döviz fiyatları
28 Kasım 2019 12:05		 Gram altın 270 lira seviyelerinde
28 Kasım 2019 11:18
Borsa güne yükselişle başladı
28 Kasım 2019 10:01		 Dolar güne yükselişle başladı
28 Kasım 2019 09:34
Borsa günü düşüşle tamamladı
27 Kasım 2019 18:20		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
27 Kasım 2019 17:25
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
27 Kasım 2019 17:20		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Kasım 2019 13:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - THY'de hedef; 500 uçaklık filo ve yılda 120 milyon yolcu14:58 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:53 - Merkez Bankasının rezervleri arttı14:40 - Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu: 12 gözaltı14:35 - 'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'14:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alevilere saldırıya tepki14:20 - 2020 Yılı Bütçesi Genel Kurula geliyor14:16 - Tescilli organik fasulye, yok satıyor14:13 - 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'14:11 - Korktuğu olmadı, tutukluluğa devam kararı verildi
14:06 - Bakan Kurum'dan 'filtre' açıklaması14:05 - Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?14:01 - Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi13:54 - SÜ'den bir ilk...Biyolojik ve kimyasal ajan detektörü13:45 - FETÖ kendine yakın olmayanları maddi olarak zor durumda bırakmış13:42 - Türkler artık çok çocuk istemiyor13:39 - Bir kase yoğurdun yanında elma da tüketin tavsiyesi13:37 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
yaşar 3
şu an çalan şarkı 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
domat 2
meslek kodu 1
veysel mutlu 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam