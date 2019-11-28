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Sosyal medyada ünlü olmak için yapmış, para cezası ile serbest

Maltepe'de ağaçta bulunan kediyi kemerle düşürerek köpeklere parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüpheliye "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan 500'er lira adli para cezası verdi. Şüphelilerden biri ifadesinde, arkadaşının sosyal medyada ünlü olmak için görüntü çektiğini söyledi
 28 Kasım 2019 15:12
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Sosyal medyada ünlü olmak için yapmış, para cezası ile serbest

Maltepe'de ağaçta bulunan kediyi kemerle düşürerek köpeklere parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüpheliye "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan 500'er lira adli para cezası verdi. Şüphelilerden biri ifadesinde, arkadaşının sosyal medyada ünlü olmak için görüntü çektiğini söyledi.

Maltepe sahilde ağaçtan kemerle düşürülen kedi, biri pitbull cinsi 2 köpeğe parçalatılmıştı. Vahşet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler S.D., S.U. ve M.A., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.


Magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada

"'İnstagrama atıp ünlü olmak istiyorum' dedi"

Şüpheli S.D. savcılık sorgusunda, "Biz daha önce S.U. ve 2 kişiyle birlikte pitbull köpek bulmuştuk. Olay günü M.A. ile birlikte bu köpekleri gezdiriyorduk. Biz kayalarda otururken köpekler kaçtı, tutamadık. Daha sonra köpeklerin saldırmak için bir kediye doğru koştuklarını gördük. Kedi ağaca çıktı. Bu arada ben köpeğin tasmasıyla ile kedi kaçsın diye ağaca doğru vurdum. Ancak kedi ters tarafa atladı ve köpekler de kovalayıp kediyi parçaladı. Peşine gitmeme rağmen ayıramadım. Benim de bacağımı ısırdı. M.A. ise video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorunca, 'İnstagrama atıp ünlü olmak istiyorum' dedi. Ben köpeklerin ilk defa zıpladığını gördüğüm için çekim yapmak istedim. Köpeklerin kediyi parçalayacağını bilmiyordum" dedi.

"Herhangi bir suç işlemedim"

Şüpheli M.A. ise olay günü S.D. ile köpekleri dolaştırmaya çıktıklarını söyleyerek, "Köpekler bir anda sokak kedisine doğru koşunca kedi de ağaca çıkmış. Ben bu anı görmedim. S.D. 'köpekleri tut' diye bağırdı, ben de köpekleri tutmak için koştum. Köpekler bize doğru saldırdı hatta S.D.'nin bacağını ısırdılar. Sonra köpeklerim ağaca doğru zıpladığını gördüm. Bu durumu görünce video çekimi yaptım. S.D. kediyi kurtarmak için köpeklerden birinin tasmasını ağaca doğru salladı. Kedi de yanlış yere zıplayıp yere düştü. Köpekler de kediyi parçaladı. Sonra ben bağırdım ve kurtarmaya çalıştım. Ancak fazla köpek dolaştırmadığım için ve köpeği fazla tanımadığım için çok yaklaşamadım. Herhangi bir suç işlemedim. Olay sırasında S.U. orada yoktu, çalışıyordu" diye konuştu.

"Olaydan haberim yoktu"

Şüphelilerden S.U. ise "Biz yaklaşık 2 hafta önce arkadaşım S.D. ile bir pitbull cinsi köpek bulduk. Baraka gibi bir yerde besliyorduk. Ben kedinin parçalatılması olayında orada değildim, çalışıyordum. Olaydan haberim yoktu. Olayı akşam internette gördüm. Herhangi bir suç işlemedim" dedi.

Savcılık sorguları tamamlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilerden S.D. ve M.A. hakkında "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan 500'er lira adli para cezası verdi. Şüpheli S.U. hakkında ise olay yerinde bulunmadığı gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
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