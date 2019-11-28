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Böcek'ten işten çıkartılan tiyatrocular hakkında açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatrosunun (AŞT) sezon açılışının yapılmaması ve tiyatrocuların işine son verilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
 28 Kasım 2019 15:49
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Böcek'ten işten çıkartılan tiyatrocular hakkında açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Şehir Tiyatrosunun (AŞT) sezon açılışının yapılmaması ve tiyatrocuların işine son verilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Böcek, Antalya Şehir Tiyatrolarının son üç yılda 7 milyon liraya yakın bir bütçesi olmasına rağmen, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece 2 yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Şehir Tiyatrosunun (AŞT) sezon açılışı yapmaması ve 48 tiyatrocunun işine son verilmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir basın toplantısı düzenledi. Şehir tiyatrosunun açılmaması ve tiyatrocuların işten çıkarılışa dair basında ve sosyal medyada yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Böcek, siyasi hayatı boyunca hiçbir zaman kişisel düşünceleri ya da siyasi nedenlerle karar almadığını söyledi. İşi ehline vermek, liyakati esas almak ve haksızlık yapmamanın hayatı boyunca benimsediği prensipler olduğunu vurgulayan Böcek, yerel seçimlerin ardından göreve geldiklerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, Antalya Şehir Tiyatrolarında bazı aksayan noktaların olduğunu görerek bir takım tasarruf tedbirleri aldıklarını söyledi.

"Eski oyunları tekrarladıklarını gördük"

Antalya Şehir Tiyatrolarının son üç yılda 7 milyon liraya yakın bir bütçesi olmasına karşın, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını ifade eden Böcek, " Sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece 2 yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük.

Bunların dışında; Antalya'da AKM, Yeni Mahalle Kültür Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi gibi, çalışma ortamı ve sahne bulunmasına rağmen; bir AVM den yer kiralanmış olmasını tasarruf açısından doğru bulmadık ve süresi biten bu salonun sözleşmesini yenilemedik." dedi.

"İşe giriş yöntemleri yasal değil"

Tiyatrocuların son günlerde yaptıkları eylemler, sosyal medyada paylaştıkları videolar ve açıklamalarla halkın yanlış yönlendirildiğini söyleyen Böcek,

"Tiyatromuzda çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin de yasal olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Çünkü bu arkadaşların, işe girişleri geçmiş dönemde saat ücretli olarak yapılmıştır. Oysa ki teftiş kurulunun 2016 yılında yaptığı denetimde, bu çalışanların saat ücretli olarak istihdam edilmesinin yasal olmadığı belirtilmiş ve eski yönetim tarafından bu konuda her hangi bir işlem yapılmamıştır" diye konuştu.

"Suçlu Muhittin Böcek mi?"

2019 yılında yapılan denetimlerde personelin istihdam şekillerinin doğru olmadığı, iş akitlerinin yasa gereği sonlandırılması yönünde rapor hazırlandığına dikkat çeken Böcek, "Şimdi soruyorum sizlere, bu arkadaşları yanlış şekilde işe alıp mağdur edenler mi suçlu, yoksa kanunları uygulayan Muhittin Böcek mi? Bu arkadaşlarıma da sormak istiyorum, sizleri mağdur eden kişilere karşı da bu eylemleri yapacak mısınız?" diye sordu.

"Kısıtlamaya neden olan iki maddede değişiklik yaptık"

Böcek, yönetmelik konusunda yapılan değişikliklerden de bahsederek şunları söyledi: "Arkadaşlarımızın bahsettiği yönetmeliğin maddelerinde bizim yaptığımız değişiklikleri sizlere tek tek açıklayacağım. "Tiyatroyu tiyatrocular mı yönetiyormuş!" hep birlikte görelim. Biz, şehir tiyatroları yönetmeliğinde, kısıtlamaya neden olan iki maddede değişiklik yaptık. Yönetmeliğin yedinci maddesinde, teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik olmaması için teknik müdür konumundaki sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev almasını sağladık. "Kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir" şeklindeki muğlak ifadeleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir idare anlayışı ile "turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamına sunulması" şeklinde net bir ifadeyle değiştirdik. Genel sanat yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili olan 23 maddede: "Genel Sanat Yönetmeni olarak atanabilmek için; kurum içinden olmak, seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl kesintisiz çalışma şartı" öngörülmektedir. Maddenin bu haline baktığınızda, bir kısıtlama söz konusu olduğunu, bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek yıllarını tiyatroya vermiş birçok sanatçıyla çalışma şansını da tamamen ortadan kaldırdığını gördük. Biz bu maddeyi, "Devlet memurlarına atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan, tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi" olarak değiştirdik. Yani kısıtlamayı ortadan kaldırarak, tiyatroyu tiyatroculara emanet ettik. Yaptığımız bu değişiklikler ile 105 yıldır perdelerini aralıksız açan İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Eskişehir, Kocaeli gibi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesini de aynen uygulamış olduk. Asıl şimdi istenilen herhangi biri, hangi meslekten olursa olsun, genel sanat yönetmeni olamayacak ve tiyatroyu tiyatrocular yönetecek. Dilerdim ki, o açıklamaları yapan ve videoları çeken arkadaşlarımız da, önce araştırıp doğru bilgileri edinmiş olsalardı ve istediklerinin bizim yaptığımız değişikliklerle hayata geçtiğini anlasalardı."

"AŞT en yakın zamanda yeniden perdelerini açacak"

Antalya Şehir Tiyatrolarının en yakın zamanda yeniden perdelerini açacağını da sözlerine ekleyen Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehir Tiyatrolarımız bu sezon perdelerini açamadıysa, bu hukuksuz yapılan kadrolaşma yüzündendir. Ama tiyatro severler meraklanmasın, Antalya Şehir Tiyatroları en yakın zamanda yeniden perdelerini açacaktır.

Tiyatromuzun idari ve sanatsal kadrolarını liyakat ve tecrübeyi göz önüne alarak, yeniden yapılandırıyoruz. Genel sanat yönetmeni değişikliğini de bu düşünceler ışığında gerçekleştirdik. Ayrıca her yönetim çalışma ekibini kendi belirleme hakkına sahiptir. Önemli olan, kimseyi mağdur etmemek ve hak yememektir. Bu bağlamda, eski sanat yönetmemiz de şu anda Şehir Tiyatrolarında sözleşmeli sanatçımız olarak görevine devam etmektedir. Bazı basın organlarında yer aldığı gibi işten çıkarılması söz konusu değildir. Ayrıca yönetmeliklerde bu değişiklikler olmasaydı da, eski sanat yönetmenimizin görevine devam etmesi mümkün değildi. Çünkü eski genel sanat yönetmenimiz, önceki yönetmelikte yer alan "kesintisiz 5 yıl kurumda çalışma" ve şartına uymamaktaydı. O raporu da siz değerli basın mensuplarımızla paylaştık."

"Doğrudan yana olmaya devam edeceğiz"

23 yıl önce belediyede profesyonel tiyatro hayatına başlamış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Gökhan Avkıran'ın geçen dönem sürgün edilerek kömür ve baca denetimi yaptırıldığını söyleyen Böcek, yine geçen dönemde tiyatrodan alınarak cenaze hizmetlerine verilen oyuncuları da eski görev yerlerine döndürdüklerini belirtti.

Böcek sözlerini şöyle tamamladı:

"4 Aralık Çarşamba günü, tiyatro ve sinema alanında ulusal ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atmış, Mustafa Avkıran, Şebnem Sönmez, Mine Tüzel Tüfekçioğlu Ayşe Nil Şanlıoğlu ve Ayşegül Ünsal'dan oluşan seçkin jüriyle, şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçeceklerdir. Antalya'da bugüne kadar bu nitelikte seçici bir kurul oluşturulmamıştır. Seçmelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuar mezunu olan herkesin, 3 Aralık tarihine kadar belediyemize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Hatta yasa gereği zorunlu olarak işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir.

Seçmelerden kısa süre sonra İstanbul Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı, Oyuncu ve Yönetmen Mine Tüzel Tüfekçioğlu yönetiminde ilk yetişkin oyunumuzla perdelerimizi açacağız. Önümüzdeki tiyatro sezonunda ise 3 yetişkin, 2 çocuk oyunu da Antalyalı sanatseverler ile buluşacak. Ayrıca, Antalya Şehir Tiyatroları 2 yıldır Toptancı Halinde bulunan, sanata ve sanatçıya yakışmayan bir ortamda, zor şartlarda hizmet vermekteydi. Şimdi ise Işıklar Caddesi'nde, şehrin merkezinde yer alan 121 yıllık tarihi bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Antalyamız; Aspendosu, Pergesi, Selgesi ve Kaş'ı ile yüzlerce yıldır sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapmış özel bir yer, Antalya Şehir Tiyatorları ise bizim çok kıymetli bir değerimizdir. Bizim, Antalya'mıza ve onun değerlerine en iyi şekilde sahip çıktığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve perdeleri açık tutmaya ve doğrudan yana olmaya devam edeceğiz."
İhlas Haber Ajansı
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