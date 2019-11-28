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İtalyan ekonomistten Türkiye ekonomisine övgü...Cesur adımlarla yükselişe geçti

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye'nin attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardığını ve yükselişe geçtiğini söyledi.
 28 Kasım 2019 15:54
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İtalyan ekonomistten Türkiye ekonomisine övgü...Cesur adımlarla yükselişe geçti

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye'nin attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardığını ve yükselişe geçtiğini söyledi.

'Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi ışığında Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinde yeni fırsatlar' konulu ekonomik forumda konuşan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yakın olarak gerçekleştiğini ve İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa'da en büyük 2'nci, dünyada ise 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin önemine vurgu yapan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yakın gerçekleşti. İtalya, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük 2'nci, dünyada ise 5'inci ticaret ortağı konumunda. Ayrıca, 2019 yılında İtalya Türk ihracatının dünya genelinde en büyük 3'üncü pazarı oldu" dedi.

İtalya'dan Türkiye'ye 2018 yılında gelen yatırımlara değinen Gaiani, "İtalya, 500 milyon euronun üzerine çıkarak Türkiye'ye dünya çapında en fazla doğrudan yatırım sağlayan ülke oldu. Ayrıca, İtalyan ve Türk şirketlerinin işbirliği Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü dünya ülke pazarlarındaki rekabetçiliklerini artırabilir. Kendimizi bu türden işbirliklerini kolaylaştırmaya adadık. Asyalı ortakların ağırlığını dengelemek ve Kuşak-Yol İnisiyatifi (BRI) sayesinde oluşan devasa fırsatlardan faydalanmak için İtalya ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğine kesinlikle eminim. İtalya, Türkiye'nin Avrupalı bakış açısını her daim destekliyor ve Ankara'nın kabulünün iptaline de karşı çıkıyor" diye konuştu.

Livio Manzini de, "Türkiye attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardı. Ekonomik gerilemenin dibini buldu ve yukarı gidiş başladı. Bunun yanında siyasi olarak da 2023'e kadar seçimin olmaması ülkeye ilave bir istikrar getiriyor. Ekonominin tekrar büyümeye başlamasından dolayı burada faaliyet gösteren veya Türkiye ile ticaret yapan şirketler 2020 senesine ve sonrasına çok daha iyimser gözle bakabiliyor" dedi.

Son senelerde çok taraflı ticaret anlaşmaları yolu ile ticareti ve yatırımı artırmanın yolunun tıkandığının görüldüğünü anlatan Manzini, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleme ve derinleştirme müzakerelerinin halen başlamamış olması üzücü. İşte böyle bir ortamda ikili ilişkilerin önemi çok daha ön plana çıkıyor. İtalya ve Türkiye'nin ikili ticaret ve yatırım potansiyeli mevcut durumun çok daha yüksek seviyesinde bulunuyor. 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'ye yatırım yapan İtalyan sermayesi aralıksız olarak yatırımlarına devam ediyor. İtalyan sermayesi Türkiye'ye olan güvenini her zaman kanıtladı".

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayçin de, "Amacımız, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri masaya yatırmak, mevcut durumun fotoğrafını çekmek, Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini anlamaya çalışmak, onlara ışık tutmak. İtalya'yla çalışan Türk firmalarına destek olmak da bizim doğal görevimiz. Avrupa'da işini geliştirmek isteyen yatırımcılar için en ideal yatırım bölgesi İtalya. İtalya lojistik olarak çok kolay ulaşılabilen bir yer. Avrupa pazarına ürün satılabilecek bir merkez. Türk yatırımcıları bunu düşünmelidir" dedi.

Türkiye ile ortaklık kurmuş olan önemli İtalyan firmaları arasında yer alan Ferrero Çikolataları'nın Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Türkiye operasyonunda geçtiğimiz yıl tüm zorluklara rağmen rekor kırdıkları bir yıl olduğunu belirtti. Tüzel kişilik olarak ilk defa 150 milyon TL'nin üzerinde kar ve 1 milyar TL ciro elde ettiklerini anlatan Gümüşlüoğlu, "Türkiye ve İtalya Amerika'ya ve hatta diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça fazla ortak kültürel unsura sahip iki ülke. Üretim anlamında ise, teşvikler ve hammaddeye yakınlık oldukça cazip iken, bunun yanında iş gücü maliyetleriyle dünyada rekabetçi seviyedeyiz. Türkiye'de iyi eğitimli bir genç nüfus var, örneğin Ferrero olarak şirketimizin yaş ortalaması 31 ve hepsi iyi üniversitelerden mezun, benzer bir tablo ülke genelinde de mevcut" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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