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Bakan Pekcan: Esnaf Bilgi Sistemi'ni güncelliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Esnaf Bilgi Sistemi'ni (ESBİS) güncelliyoruz. Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını ESBİS üzerinden yapabilecesiniz. Bunun mobil uygulamasını da başlatıyoruz. Yıl sonu itibarıyla hazır olacak. Daha da önemlisi her bir esnafın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız
 28 Kasım 2019 15:57
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Bakan Pekcan: Esnaf Bilgi Sistemi'ni güncelliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf Bilgi Sistemi'ni (ESBİS) güncelliyoruz. Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını ESBİS üzerinden yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasını da başlatıyoruz. Yıl sonu itibarıyla hazır olacak. Daha da önemlisi her bir esnafın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız." dedi.

Pekcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne katıldı.

Burada açılan stantları gezen Pekcan, fuarda sergilenen ürünleri inceledi, esnafla sohbet etti.

Pekcan, daha sonra bir otelde düzenlenen Konya Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmasında, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit olan tankçı uzman çavuşlar ile Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Ahilik kültürünün dürüst, güvenilir ve insan hukukuna uymayı şart koşan bir kültür olduğuna değinen Pekcan, bu kültürün temsilcilerinin de ahilik kültürünü yaşatan günümüz esnafı olduğunu aktardı.

Pekcan, küresel ekonominin içinden geçtiği bu dönemde ahilik kültürünün yaygınlaşarak devam etmesinin önemine dikkati çekerek, "Ahilik kültürü, hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kazançtır. Ahi, dükkanını para kazanmak için değil rızkını kazanmak için açar ve kazandığı malı da ihtiyacı olanlarla paylaşır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği günden beri her zaman esnafın hamisi olduğunu anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak biz de esnafımızı merkeze alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin büyük hedeflerine ulaşması yolunda da ahilik ruhuna, iş ahlakına bir kez daha sıkıca sarılmaya, mesleğimizin adı, hacmi ve kazancı ne olursa olsun, işimizi ustalıkla yapmaya özen göstereceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak günümüzün ahileri esnafımızı, her alanda destekliyoruz ve buna devam edeceğiz. Çünkü, güçlü esnaf, güçlü ekonomi düsturuna inanıyoruz. Esnafımız ne kadar güçlenirse ekonomimiz o kadar güçlenecek. Biz de esnafımızın rekabetçi olmalarını sağlamak için bazı adımlar atıyoruz."

Pekcan, gençleri girişimci olmaya özendirdiklerini ve kurdukları iş yerinde ilk 3 yıl için 75 bin liraya kadar olan kazançlarının vergiden muaf tuttuklarını anımsattı.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar izleyebilmek amacıyla esnaf ve sanatkarlar özelinde sektör analiz raporlarını tamamladıklarını ifade eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf Bilgi Sistemi'ni (ESBİS) güncelliyoruz. Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını ESBİS üzerinden yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasını da başlatıyoruz. Yıl sonu itibarıyla hazır olacak. Daha da önemlisi her bir esnafın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Örneğin, evde su borusu patladı, 'gece yarısı tesisatçıyı nereden bulacağım' demeyecek. ESBİS'ten bu bilgilere anında ulaşıp, esnafla hemen irtibata geçebilecek."

Pekcan, 2020-2024 Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "Esnafımızın zincir marketlere karşı rekabetçiliğini sağlayabilmek üzere, tedarik ve dağıtım kooperatif ağı üzerinden ürünlerin tedarik edilebilirliğini sağlamak için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Devletimiz çok güzel destekler veriyor"

Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara yönelik hazırladığı "kolaydestek.gov.tr" adlı internet sitesinde, verilen desteklerin animasyonlarla anlatıldığını vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Bir çocuğun anlayacağı formatta destekleri tanıtıyoruz. Bakanlığımızın mutlaka sizin işinize uygun bir desteği var. Bunlardan yararlanın, devletimiz çok güzel destekler veriyor. Artık ihracat desteklerini de yıl sonu itibarıyla otomasyon sistemine bağlıyoruz. Artık ofisinizden, evinizden ihracat desteklerini inceleyebilirsiniz. Bakanlığa gelip belge ibraz etmeden, sistem üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Sistem üzerinde eğer evrakınız eksikse, size geri dönüş yapılacak. Eksik olan evrakla ilgili bilgi alacaksınız ya da teyit edilecek. Bunun dışında kağıtsız ihracata da geçtik. Artık beyannameniniz şirketinizden, ofisinizden yapabiliyorsunuz. Gümrük memuru ile karşılaşmadan eksik olanlar sistem üzerinde isteniyor, siz de sistem üzerinden tamamlıyorsunuz. İhracat yapmayı kolaylaştırıyoruz."

- "Her bir firmamıza dijital bir kimlik vereceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Akıllı İhracat Platformu" projesiyle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu biraz uzun bir yazılım. Programın bir kısmını 2020 yılının ilk altı ayında, bir kısmını da yıl sonunda devreye alacağız. Artık ihracatçı olmak isteyen her bir firmamıza dijital bir kimlik vereceğiz. Bardak üreten bir üreticiyle ilgili size sistem üzerinden bütün bilgileri vereceğiz. Bardağı dünyada kimler üretiyor, kimler ithal ediyor, en çok ithalatı yapan ülkeler hangileri, buradaki rakipler kimler, o ülkedeki vergiler neler, pazar koşulları ve nakliyeye kadar birçok bütün sorulara bu sistemde 7/24 cevap veriyor olacak. Ofise gittiğinizce önce bu siteyi açacaksınız. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlamak üzere gayret ediyoruz."

Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ile Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.

Anadolu Ajansı
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