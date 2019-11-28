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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
|28 Kasım 2019 16:02
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Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren saldırganlar, 4 kişiyi yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İnternet kafe civarında güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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