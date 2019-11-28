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Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 4 kişi tutuklandı
 28 Kasım 2019 16:04
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Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 4 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanarak toplamda 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklanırken, geri kalan 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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