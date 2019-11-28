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Marmaray'da 20 Kasım'da yolcu taşıma rekoru kırıldı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı: 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşınan Marmaray'da 2013 yılındaki açılışından bu yana en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşılmıştır
 28 Kasım 2019 16:10
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Marmaray'da 20 Kasım'da yolcu taşıma rekoru kırıldı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını, bu rakamla Marmaray'ın 2013 yılındaki açılışından bu yana en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını söyledi.

Yazıcı, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında düzenlenen "Ulaştırma ve Lojistik" konulu panelde yaptığı konuşmada, TCDD hakkında bilgi verdi, 170'i yük treni olmak üzere günlük 830 tren işletildiğini ve bu trenlerle günlük ortalama 427 bin yolcu, 80 bin ton yük taşındığını ifade etti.

Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını belirten Yazıcı, böylece 2013 yılında açılan Marmaray'da en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını dile getirdi.

Yazıcı, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne değinirken, "60'tan fazla ülkenin direkt ya da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolarlık bir hinterlandı, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırımı kapsayan Modern İpekyolu Projesi ile Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar yaklaşık 14 bin kilometrelik bir koridor oluşturulmaktadır. Türkiye, bu koridorda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Marmaray Projesi ile kesintisiz bağlantı sağlamakta, jeopolitik konumu nedeniyle köprü görevi görmektedir." dedi.

Kamuran Yazıcı, bu koridorun en önemli halkalarından BTK hattının açılması ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile entegre olmasıyla hem Türkiye hem bölge ülkelerinde demir yolu taşımacılığı için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

- BTK Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar 300 bin ton yük taşındı"

Dost ve kardeş ülkeler arasındaki ticarete katkı sağlayacak bu hatta bugüne kadar yaklaşık 300 bin ton yük taşındığını belirten Yazıcı, bu rakamın orta vadede 3 milyon ton, uzun vadede ise 6,5 milyon tona çıkmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasındaki iş birliğiyle oluşturulan kuzey-güney koridorunun, Kazakistan-Azerbaycan-Gürcistan güzergahından Türkiye'ye ulaştığını anlatan Yazıcı, Hazar Denizi'nden geçmeyen bu güzergahın, Rusya ile kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün kıldığını bildirdi.

Yazıcı, bu demir yolu güzergahı kullanılarak Mersin ile Rusya arasında soğutmalı konteynerlerle yaş sebze meyve taşıması yapıldığını, bugüne kadar 123 vagonla 6 bin 128 ton ihraç eşyası taşındığını ifade etti.

Bir seferi yaklaşık 6 gün süren ve haftada bir tren ile başlayan taşımaların, ilerleyen zamanlarda her gün bir tren işletilerek devam ettirilmesinin hedeflendiğini aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu koridor kullanılarak Rusya ile Türkiye arasında kısa vadede 1 milyon ton, orta vadede ise 3 ila 5 milyon ton yük taşınması planlanmaktadır. Yine BTK demir yolu hattı kullanılarak Gürcistan demir yollarına ait vagonlarla Erzincan'dan Tiflis'e demir cevheri taşıması gerçekleştirilmektedir. 23 Temmuz 2019'da başlayan taşımalarla bugüne kadar 10 bin 256 ton yük taşınmıştır. Ocak 2019 tarihinden itibaren Çin ile Türkiye arasında tarifeli blok konteyner yük trenleri işletilmektedir. Haftada bir kez yapılan blok trenler, Çin-Kazakistan-Azerbaycan-Gürcistan güzergahını takip ederek Türkiye'ye gelmektedir."

- "Demir yolu tarihinde bir ilk gerçekleştirildi"

Yazıcı, demir yolu tarihinde bir ilkin gerçekleştirildiğine ve Çin'in merkezi Xi'an'dan hareket eden ilk transit yük treninin, Hazar Denizi-BTK demir yolu hattını ve Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya ulaştığına dikkati çekerek, "Elektronik aksam taşıyan 42 konteyner yüklü vagondan oluşan 850 metre uzunluğundaki tren, Çin ile Çekya arasındaki 11 bin 500 kilometreyi 18 günde kat etmiştir." dedi.

Yazıcı, BTK demir yolu hattı güzergahında ilerleyecek yüklerin elleçlenmesi amacıyla yapımına başlanan Kars Lojistik Merkezi projesinde yüzde 70 ilerleme sağlandığını bildirdi.

Yazıcı, 300 bin metrekare alana inşa edilen merkezin tamamlandığında 412 bin ton elleçleme kapasitesine sahip olacağını ve BTK demir yolu hattıyla 6 milyon 500 bin ton kapasiteye ulaşacağını söyledi. Yazıcı şunları kaydetti:

"Ayrıca, Ahılkelek-Kars arasında ikinci hattın 1520 mm geniş hat olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Türkiye'deki demir yolu açıklığı 1435 mm olduğundan, başta Rusya olmak üzere eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülke demir yolu idarelerine ait 1520 mm aks açıklığına sahip vagonlar, tekerlek takımları değiştirilmeden doğrudan Kars Lojistik Merkezi'ne gelebilecektir. Bunların dışında, Kazakistan demir yolu şirketi KTZ Express ile mayıs ayında imzalanan konteyner acentelik sözleşmesiyle Kazakistan Demiryollarına ait konteynerlerin tahsisi TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaktadır. Eylül ile kasım ayları arasında 155 adet Kazak konteyneri, Türkiye ve Kazakistan arasında ihraç taşımasına tahsis edilmiştir."

Türkiye üzerinden Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü, BTK demir yolu hattı ile iki kıta arasında kesintisiz demir yolu geçişi sağlandığını vurgulayan Yazıcı, "Sadece Türkiye'nin değil bölge ülkelerinin de ufkunu açan, vizyonunu genişleten mega projelerin gerçekleştirilmesinde büyük emeği ve desteği olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarını sunuyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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