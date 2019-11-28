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500 ucuz market ne zaman açılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı sonunda 500 ucuz marketi açmayı planlıyor.
 28 Kasım 2019 16:17
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500 ucuz market ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Kredi Birlik A.Ş'nin 500 ucuz market açacağını duyurmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ucuz market ile ilgili detayları memurlar.net'i ziyaretinde açıkladı. 2020 yılı sonunda 500 ucuz marketin tamamının açılması planlanıyor.

İşte Bakan Pakdemirli'nin 500 ucuz market hakkında verdiği bilgiler

Ürün çeşitliliği;

Tarım Kredi markalı ürünler 350 çeşit

Diğer Kooperatifler ve organik ürünler 750 çeşit

Toplam aktif ürün sayısı 1100 çeşiti bulmaktadır.

Market sayısı ve planlama;

Fiili çalışan market sayısı: 19

İşlemler başlamış 2019 yıl sonuna kadar açılması planlanan 32

2019 yıl sonu toplam 51 market

2020 ulaşılacak market sayıları;

Mart Ayı sonu 150

Haziran ayı sonu 250

Yıl sonu toplam 500

Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti Türkiye genelinde 500 ucuz satış mağazası açılacak
Memurlar.Net - Özel

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