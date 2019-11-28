Pazarcı esnafının Ispanak isyanı
|28 Kasım 2019 16:39
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Uzun süre tartışma konusu olan Ispanak, yapılan tahliller sonrası herhangi bir zehirleyici bulguya rastlanmadığı açıklanmasına rağmen vatandaşlar yine de Ispanak'a karşı tedirgin yaklaşımını sürdürüyor. A,C,E, B grubu vitaminleri içeren ve içinde fosfor, iyot ve magnezyum gibi mineralleri barındıran Ispanak sebzesi vücut direncini de arttırdığı biliniyor.
Muğla Perşembe pazarında alıcı bulamayan Ispanak sebzesinin satışını arttırmak için ilginiç bir yöntem geliştirildi. Aydın İncirliova'dan Muğla halk pazarına gelen pazarcı esnafı, Ispanak ürününü yanına yazdığı yazı ile tüketicinin dikkatini çekiyor. Ispanak ürünün yanına "Sana leke atanlar utansın. Elbet bir gün özür dileyecekler" yazısını iliştirdi.
Aydın İncirliova'dan Muğla pazarına gelen esnaf Olcay İnanç, "Yıllardır pazarcılık yapıyorum. Ben ve benden önceki babamız, dedemiz de pazarcılık yapar. Bugüne kadar Ispanak zehirlenmesine hiç rastlamadık. İstanbul'da yaşanan zehirlenme sonrası satışlar aniden düştü. Devlet büyükleri zehirlenmenin Ispanak'tan olmadığını açıkladı. Ama vatandaşlarımız hala besin deposu Ispanak'a karşı tedirgin. Çamur at izi kalsın misali Ispanak'ta içindeki yabancı bir otun kurbanı oldu. Vatandaşlarımız Ispanak'ı rahatlıkla tüketebilir. Bu yazıyı da Ispanak'ın itibarının geri verilmesi için yazdım ve çok da dikkat çekiyor. Pazara gelen tüketiciler almasa da gülerek bakıp gidiyor" dedi.
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