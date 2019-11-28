1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek." dedi
 28 Kasım 2019 16:50
Yazdır
Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek." dedi.

Bakan Albayrak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ana ve baba ocağı Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında önemli programlar gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özellikle kuşak yol ikliminde, yeni ekosistemde ekonominin ve ticaretin merkezi olma fonksiyonunun bir parçası olması itibarıyla bunun içerisinde de Trabzon şehrimizin çok önemli bir ticaret ve lojistik merkezi olması noktasında çok önemli bir uluslararası programa katılmak için buradaydık. Elhamdülillah katılım gayet yüksekti. Yurt içi ve dışından yerli, yabancı yatırımcıların olduğu, iş birliklerinin, toplantılarının olduğu konferans vesilesiyle gayet verimli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdik."

Albayrak, zirvede iş dünyası ile interaktif bir toplantı düzenlediklerine işaret ederek, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek. Kolay değil, Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Çok yoğun bir mücadele veriyor ve her birinden güçlenerek çıktı. Hepinizin malumu daha geçtiğimiz ay Barış Pınarı Harekatı üzerinde çok tarihi, dünyada ses getiren bir sürecin içerisinden alnının akıyla çok önemli kazanımlarla büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor. İnşallah çok daha güzel ve iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, konuşmasının ardından ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasını ziyaret eden Bakan Albayrak, burada bir süre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor
28 Kasım 2019 16:26		 Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti
28 Kasım 2019 16:09
Ürün bazlı denetimin 3 günlük bilançosu
28 Kasım 2019 15:59		 Bakan Pekcan: Esnaf Bilgi Sistemi'ni güncelliyoruz
28 Kasım 2019 15:57
Bakan Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK
28 Kasım 2019 15:30		 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tank palet' davası
28 Kasım 2019 15:27
10 ülkeden temsilci, İmamoğluy'la, İngiltere konsolosluğunda buluştu
28 Kasım 2019 15:17		 'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'
28 Kasım 2019 14:35
Erdoğan'dan, Alevilere saldırıya tepki
28 Kasım 2019 14:29		 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'
28 Kasım 2019 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - Kemal Batmaz'ın karısı tutukluluğuna devam kararı16:58 - Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiasına 1 gözaltı16:56 - OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı16:52 - TBMM'de gündem: İzmir'de Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi16:50 - Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor16:46 - Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı16:42 - Amedspor'dan Bakan Soylu'ya yanıt: Beyanları sorumlu ve sorunlu buluyoruz16:39 - Pazarcı esnafının Ispanak isyanı16:35 - Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda önemli uygulama16:34 - WhatsApp'ta 'çağrı bekletme' dönemi
16:26 - Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor16:26 - Yıllarca para ödedi, Tapu Dairesi'nde şoku yaşadı16:20 - Adana'daki FETÖ davalarında 1 ceza 2 beraat kararı çıktı16:17 - 500 ucuz market ne zaman açılacak?16:10 - Marmaray'da 20 Kasım'da yolcu taşıma rekoru kırıldı16:09 - Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti16:06 - Gelişmiş ordular, sosyal medya uygulamaları ve yazılımlara savaş açtı16:04 - Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
Doktorlar, engellilik oranını nasıl hesaplıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 1
domat 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
kiraz sapı 1
şu an çalan şarkı 4
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 3
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
Roy Jones 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam