1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de gündem: İzmir'de Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: (İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır
 28 Kasım 2019 16:52
Yazdır
TBMM'de gündem: İzmir'de Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin duvarlarına işaret çizilmesine yönelik de görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de hoş karşılanması mümkün olmayan birtakım olayların cereyan ettiğini söyleyerek, "Bu tür olaylar İzmir'de olmaz. Bu olup bitenlerin münferit bir hezeyandan ileri gitmeyeceği kanaatini taşıyorum. Siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya unsurlarının da sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine vurgu yapmakta yarar görüyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konularak, üzerine hakaret içeren yazıların yazıldığını anımsatarak, "Geçmiş dönemlerde de benzerlerine rastlamış olduğumuz bu tarz haince provokasyonların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu faaliyeti en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türk milletinin, memleketimizin birliği ve bütünlüğüne inşallah hiçbir güç halel getiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçtiğini, cinayetin faillerinin hala yargı önüne çıkarılamadığını belirtti.

Kurtulan, İzmir'deki olaya ilişkin, "Daha önceki bu gibi olaylarda ve katliamla sonuçlanan vakalarda deneyimlediğimiz gibi, bu olayın da oraya gitmemesi için gerekli adımların atılması, tedbirlerin alınması gerekiyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hakkari ve Şanlıurfa'da şehit olan askerler için millete başsağlığı diledikten sonra "TBMM taziye çadırı değildir. Bu sorunların çözülmesi noktasında TBMM'nin üstüne düşen görevler vardır. Yürütmenin yetkilerini kullanırken eksik, yanlış, hatalı iş yapması olağandır, müteaddit defalar söyledik, güvenli bölge diye çıkılan yolda bahse konu bölge, belirsiz, riskli bir bölgeye dönüştü. Bu konuda yürütmenin gerekli tedbirleri alması, hem bölge halkının güvenliğinin hem askerimizin güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasını temin etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

İzmir'deki olayın, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı derin acıları, büyük üzüntüleri bir kere daha hatırlattığını söyleyen Altay, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilmelidir, Aleviler bu ülkenin ev sahipleridir. Türkiye'de Alevi ile Sünni eşittir, birdir, hakları aynıdır. Gerek inanç gerek etnik farklılıklarımız, gerekse yaşam tarzı farklılıklarımız Türkiye'nin zenginliğidir. Alevi'siyle, Sunni'siyle geçmişte yaşadığımız bunca acıdan sonra Türkiye'nin artık bu tür provokasyonlara gelmeyeceği açıktır, bu provokasyonlara gelmeyecek kadar derin acıları yaşadık. Yurttaşlarımızı, bu konuda provokasyonlara karşı sağduyuya davet ederken yürütme organının da bu provokasyonu tezgahlayanlara karşı son derece acımasız olmasını ve gerekli tedbirleri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz."

Tahir Elçi'nin ölümünün aydınlatılmamasını da kabul etmediklerini söyleyen Altay, Elçi'ye sıkılan kurşunun barışa, demokrasiye ve kardeşliğe sıkıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, son yıllarda uluslararası terör saldırılarına muhatap olduğunu ancak sağlam duruşuyla çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası ekonomik saldırılarla da karşı karşıya kaldığını ve yeni ekonomik programla bu saldırıların atlatıldığını belirten Akbaşoğlu, küresel bir krizin yaşandığı, birçok ülkenin resesyona girdiği dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü ve büyüme beklentilerinin yükseltildiğini aktardı.

Akbaşoğlu, İzmir'deki olaya ilişkin değerlendirmede de bulunarak, "Türkiye 82 milyonuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraberdir. Hepimiz bir ve beraberiz. Gerek içeriden gerekse dışarıdan her türlü provokasyonlara karşı güvenlik güçlerimiz meselenin üzerindedir. Yürütme de bu konuda tedbirlerini almak suretiyle bu tezgahtarları, bu provokatörleri, bu operasyonu mutlaka boşa çıkaracaktır." dedi.

Bu arada, Genel Kurulun 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri çalışması kararı, Danışma Kurulunun kararıyla kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu, 12 gün bütçeyi görüşecek
28 Kasım 2019 16:00		 TBMM Genel Kurulu toplandı
28 Kasım 2019 14:58
Mülki İdare Amirlerine İlişkin düzenleme tekliften çıkartıldı
27 Kasım 2019 23:36		 TBMM Genel Kurulu toplandı
27 Kasım 2019 15:18
CHP'li Kuşoğlu: Özel bankalar artık vergi tahsilatı yapamayacak
27 Kasım 2019 14:21		 'Polislere tanınan haklar, uzman jandarmalara da verilmeli'
26 Kasım 2019 21:49
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler Genel Kurul'da
26 Kasım 2019 18:40		 TBMM Genel Kurulu toplandı
26 Kasım 2019 15:55
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
24 Kasım 2019 11:23		 Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
21 Kasım 2019 18:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - Kemal Batmaz'ın karısı tutukluluğuna devam kararı16:58 - Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiasına 1 gözaltı16:56 - OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı16:52 - TBMM'de gündem: İzmir'de Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi16:50 - Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor16:46 - Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı16:42 - Amedspor'dan Bakan Soylu'ya yanıt: Beyanları sorumlu ve sorunlu buluyoruz16:39 - Pazarcı esnafının Ispanak isyanı16:35 - Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda önemli uygulama16:34 - WhatsApp'ta 'çağrı bekletme' dönemi
16:26 - Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor16:26 - Yıllarca para ödedi, Tapu Dairesi'nde şoku yaşadı16:20 - Adana'daki FETÖ davalarında 1 ceza 2 beraat kararı çıktı16:17 - 500 ucuz market ne zaman açılacak?16:10 - Marmaray'da 20 Kasım'da yolcu taşıma rekoru kırıldı16:09 - Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti16:06 - Gelişmiş ordular, sosyal medya uygulamaları ve yazılımlara savaş açtı16:04 - Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
Doktorlar, engellilik oranını nasıl hesaplıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal 1
kiraz sapı 1
yaşar 3
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
kısayol 1
meslek kodu 1
islam slimani 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
concorde yanılımı 1
veysel mutlu 2
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam