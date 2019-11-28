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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'yeniden yorumlama' çıkışı

6. Din Şurası'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, içtihada bağlı dini hükümlerin yeniden yorumlanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı
 28 Kasım 2019 17:09
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'yeniden yorumlama' çıkışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6. Din Şurası kapanış programında konuştu. "İçtihada bağlı dini hükümlerin üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabileceğini" belirten Ali Erbaş, şunları söyledi:

* Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyoekonomik ve kültürel değişim, dini inanç, ahlaki değerler ve milli kültürü tehdit eder hale geldi. Bu durum, dini hayatı zorladığı gibi, Müslümanların savunma mekanizmalarını zayıflatarak gelecek tasavvurunu da gölgeliyor.

İSTİSMARIN EN SOMUT HALİNİ 15 TEMMUZ'DA GÖRDÜK

* İç ve dış dinamiklerce dini inanç ve değerlerin istismarı ve araçsallaştırılması, dinin geniş kitleler nezdinde zemin kaybetmesine yol açıyor. Bu istismarın en somut hali 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandı. Sahih din anlayışının korunup yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğu çok acı bir şekilde görüldü.

* Dinin, her toplum ve tarih için geçerli olan sabiteleri tartışmaya açılmamalı. Ancak içtihada bağlı dini hükümler, üretildiği tarihsel şartların sosyoekonomik gerçeklikler açısından yeniden yorumlanabilir.

BİLİM İNSANLARI DANIŞMANLIĞINDA ARAŞTIRMA YAPMALIYIZ

* Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inanç problemleri konusunda sağlıklı veriler elde edilmesi amacıyla alanında yetkin bilim insanlarının danışmanlığında saha araştırmaları yapılmalı. Üniversitelerdeki din, birey ve toplum ilişkileri hakkında hazırlanan lisansüstü tezler ve diğer akademik çalışmalar desteklenmeli. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek hizmet politikalarına dönüştürülebilmeli.
Anadolu Ajansı
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