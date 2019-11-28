1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de gebelik tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ilginç anlar yaşandı. CHP'nin dış gebelik yaşadığı söyleyen Altay, AK Parti için 'İkiz doğuruyorsunuz' dedi
 28 Kasım 2019 17:12
Yazdır
TBMM'de gebelik tartışması

TBMM'de gebelik tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ilginç anlar yaşandı. CHP'nin dış gebelik yaşadığı söyleyen Altay, AK Parti için "İkiz doğuruyorsunuz" dedi.

"Beştepe'ye gittiği iddia edilen CHP'li" tartışması, Meclis Genel Kurulu'nda devam etti.

Kurulda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya jinekolojik yaklaştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili tıbbi olarak belki bir dış gebelik demek mümkün." diyen Altay, sonrasında AK Parti sıralarına döndü ve eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın iki ayrı parti kurmasına gönderme yaptı.

"SİZ İKİZ DOĞURUYORSUNUZ"

CHP'li Altay, "Siz ikiz doğruyorsunuz. Sizin bu sancılı döneminizi ben anlayışla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın iki gün önce Habertürk'te Fatih Altaylı'nın "Teke Tek" programına çıkmasını da hatırlatan CHP'li Altay, "Özellikle bir televizyon programında sonra AK Parti seçmenlerinin, AK Parti'ye yönelik ilgilerindeki azalma, televizyona çıkan siyasetçiye olan yoğun ilginin sizi rahatsız etmesini çok iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.

"TÜM GEBELİK HALLERİ SİZE UYUYOR"

Altay'ın konuşmasından sonra grubu adına cevap veren AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İç gebelik, dış gebelik... Tüm gebelik halleri size uyuyor. Söylenenleri iade ediyorum." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Çelik'ten, Macron'un Suriye açıklamaları tepki
28 Kasım 2019 18:36		 Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor
28 Kasım 2019 16:50
Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor
28 Kasım 2019 16:26		 Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti
28 Kasım 2019 16:09
Ürün bazlı denetimin 3 günlük bilançosu
28 Kasım 2019 15:59		 Bakan Pekcan: Esnaf Bilgi Sistemi'ni güncelliyoruz
28 Kasım 2019 15:57
Bakan Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK
28 Kasım 2019 15:30		 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tank palet' davası
28 Kasım 2019 15:27
10 ülkeden temsilci, İmamoğluy'la, İngiltere konsolosluğunda buluştu
28 Kasım 2019 15:17		 'Uluslararası kurallara göre MB işlemlerinin şeffaf olması gerekiyor'
28 Kasım 2019 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - 'İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 36,24'18:48 - İstanbul'daki su zammı reddedildi18:45 - Türkler artık çok çocuk istemiyor18:42 - O şehirde şebeke suyuna rekor zam18:39 - Aracını vatandaşların üzerine süren savcı oğlunun tutukluluğuna devam18:36 - Ak Partili Çelik'ten, Macron'un Suriye açıklamaları tepki18:29 - MİT tırlarının durdurulması davasında tahliye kararı çıktı18:16 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:08 - Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol17:59 - Marmara'da sağanak ve fırtına uyarısı
17:56 - Balıkesir'de tartışmalı satış oy çokluğuyla geçti17:49 - 'Özel Yetenek Sınavı' raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu17:45 - Okulda panik...Öğrenciler hastaneye kaldırıldı17:34 - PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:25 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı17:23 - Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor17:20 - 316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domat 2
sosyal 1
25 kuruş 1
groza 1
Roy Jones 1
doru 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
islam slimani 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam