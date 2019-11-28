TBMM'de gebelik tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ilginç anlar yaşandı. CHP'nin dış gebelik yaşadığı söyleyen Altay, AK Parti için "İkiz doğuruyorsunuz" dedi.

"Beştepe'ye gittiği iddia edilen CHP'li" tartışması, Meclis Genel Kurulu'nda devam etti.

Kurulda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya jinekolojik yaklaştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili tıbbi olarak belki bir dış gebelik demek mümkün." diyen Altay, sonrasında AK Parti sıralarına döndü ve eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın iki ayrı parti kurmasına gönderme yaptı.

"SİZ İKİZ DOĞURUYORSUNUZ"

CHP'li Altay, "Siz ikiz doğruyorsunuz. Sizin bu sancılı döneminizi ben anlayışla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın iki gün önce Habertürk'te Fatih Altaylı'nın "Teke Tek" programına çıkmasını da hatırlatan CHP'li Altay, "Özellikle bir televizyon programında sonra AK Parti seçmenlerinin, AK Parti'ye yönelik ilgilerindeki azalma, televizyona çıkan siyasetçiye olan yoğun ilginin sizi rahatsız etmesini çok iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.

"TÜM GEBELİK HALLERİ SİZE UYUYOR"

Altay'ın konuşmasından sonra grubu adına cevap veren AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İç gebelik, dış gebelik... Tüm gebelik halleri size uyuyor. Söylenenleri iade ediyorum." dedi.