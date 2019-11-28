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Diyanet görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
 28 Kasım 2019 17:19
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Diyanet görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü, şef, din hizmetleri uzmanı), Vaizlik Giriş Sınavı ile Murakıplık Sınavına İlişkin Duyuru

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü, şef, din hizmetleri uzmanı), Vaizlik Giriş Sınavı ile Murakıplık Sınavlarının yazılı aşamasına katılan adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav yer ve tarih duyurusu gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.

Sınavların yazılı aşamasına ilişkin istatistiki bilgiler ekteki tabloda yer almaktadır.

İlgililere duyurulur.
Memurlar.Net
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