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316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için 'FETÖ' ile irtibatı gerekçe göstererek meslekten çıkarma kararı verdi.
 28 Kasım 2019 17:20
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316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın imzasını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olurunu taşıyan karar 20 Kasım'da alındı.

Karar gereği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olarak çeşitli bölgelerde görev yapan 316 astsubayın, 'FETÖ' ile irtibatı gerekçe gösterilerek kurumla ilişkisi kesildi. Listede ismi bulunup kararın tebliğ edildiği isimler yargı yoluna gitti.

375 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince, 3 yıl boyunca ihraç süreci devam etmekte

375 sayılı KHK'ya 2018 yılında eklenen geçici madde 35 gereğince, ihraç edilenlerin isimleri artık Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Kanun hükmü gereğince, 3 yıl süreyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılabilmektedir. İlgili kanun için tıklayınız.

Memurlar.Net
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