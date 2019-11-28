Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|28 Kasım 2019 17:26
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7770
|5,7780
|5,7670
|5,7680
|Avro
|6,3550
|6,3560
|6,3530
|6,3540
|Sterlin
|7,4110
|7,4480
|7,4200
|7,4570
|İsviçre Frangı
|5,7590
|5,7880
|5,7520
|5,7810
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7450
|5,8050
|5,7350
|5,7950
|Avro
|6,3150
|6,3850
|6,3000
|6,3700
|Sterlin
|7,3420
|7,4890
|7,3700
|7,5170
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