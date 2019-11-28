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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 28 Kasım 2019 17:26
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7770 5,7780 5,7670 5,7680
Avro 6,3550 6,3560 6,3530 6,3540
Sterlin 7,4110 7,4480 7,4200 7,4570
İsviçre Frangı 5,7590 5,7880 5,7520 5,7810
ANKARA
ABD Doları 5,7450 5,8050 5,7350 5,7950
Avro 6,3150 6,3850 6,3000 6,3700
Sterlin 7,3420 7,4890 7,3700 7,5170
Anadolu Ajansı
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