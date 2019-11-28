'Özel Yetenek Sınavı' raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
|28 Kasım 2019 17:49
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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bazı programlara yalnızca merkezi sınavla öğrenci alınmasına ilişkin kararı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulumuz, izleme görevi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun, 'Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Bazı Programlara Yalnızca Merkezi Sınavla Öğrenci Alınmasına İlişkin Kararı' hakkındaki değerlendirme raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir."
- 14 program için yetenek sınavı uygulamasına devam edilmesi kararlaştırılmıştı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı alınmış, daha sonra velilerin ve öğrencilerin talebiyle bu karar bir yıl ertelenmişti.
Karar uyarınca 2020 YKS'de, "Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı" bölümlerini tercih edecek öğrencilerin hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girmeleri uygulamasına devam edileceği duyurulmuştu.
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