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Balıkesir'de tartışmalı satış oy çokluğuyla geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları sona erdi. Daha önceki birleşimlerde büyük tartışmalara sebep olan ve aralarında Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi ve Kuvayi Milliye Müzesi'nin de bulunduğu yerlerin vergi borcuna karşılık hazineye satışına onay verildi
 28 Kasım 2019 17:56
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Balıkesir'de tartışmalı satış oy çokluğuyla geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları sona erdi. Daha önceki birleşimlerde büyük tartışmalara sebep olan ve aralarında Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi ve Kuvayi Milliye Müzesi'nin de bulunduğu yerlerin vergi borcuna karşılık hazineye satışına onay verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde büyük tartışmalara yol açan gündem maddesi oy çokluğuyla geçti. Şehrin timsallerinin de aralarında bulunduğu Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki muhtelif parseller maliye hazinesi adına satışı ve tapu devri işlemelerinin yapılması 45 hayır oyuna karşılık 46 evet oyuyla kabul edildi.

Oylama öncesinde komisyon raporuyla ilgili yapılan müzakerelerde CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki muhtelif parseller arasında yer alan Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi ve Kuvayi Milliye Müzesi'nin bulunduğu parsellerin satış kararından çıkarılmasını talep etti. CHP Grup Başkan Vekili Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bahsi geçen şehrin simgelerinin satış listesinden çıkarılmasını istedi. Deveciler, vatandaşların bu yerlerle ilgili çok hassas olduklarını hatırlattı. Ardından İYİ Partili meclis üyeleri de, Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemde yapılan borçlarıyla ilgili komisyon kurulmasını talep ettiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, konunun hala yanlış aksettirildiğini ifade etti. Cankul, belediyenin borçlarının da bu konuya dahil edilmesinin rahatsızlık verici olduğunu belirterek, yapılan borçlanmayla Büyükşehir Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana hizmetler yaptığını ifade etti. Komisyon raporuyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada maliye hazinesine satışı yapılacak parseller için 46 evet oyu, 45 hayır oyu kullanıldı. Satış kararı oy çokluğuyla geçmiş oldu.
İhlas Haber Ajansı
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