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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı
 28 Kasım 2019 18:16
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.282,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,37 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi üst üste 5 gündür yükselen dolar/TL'nin bugün düşüşe geçmesinin pay piyasalarını desteklemesiyle 107.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrasında dünya borsalarındaki düşüşlere karşın BIST 100 endeksindeki pozitif seyre dikkati çekti.

ABD borsasının yarın yarım gün işlem göreceğini bildiren analistler, bu sebepten dolayı yurt dışı piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini vurguladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı
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