İstanbul'daki su zammı reddedildi
İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi
|28 Kasım 2019 18:48
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