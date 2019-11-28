'İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 36,24'
|28 Kasım 2019 18:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesini oy birliği ile onayladı.
Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasında yapılan İSKİ Genel Kurulunda, Genel Müdür Vekili Raif Mermutlu, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı.
Mermutlu, İSKİ'nin devam eden ve planlanan projeleri hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bilgiler verdi.
Kentte su sağlayan barajların yıllara ve aylara göre doluluk oranını paylaşan Mermutlu, 25 Kasım itibarıyla su miktarının yüzde 36,24 olduğunu kaydetti.
Mermutlu, 7 milyar 776 milyon TL'lik 2020 bütçesinin yüzde 45'ini yatırımlara, yüzde 31'i mal ve hizmet alımlarına, yüzde 14'ünü personel giderlerine, yüzde 10'unu cari ve diğer giderlere ayırdıklarını dile getirdi. Bütçenin yüzde 45'ini yatırımlara ayırdıklarını vurgulayan Mermutlu, 2020'de 3 milyar 460 milyon liralık su ve çevre yatırımı yapacaklarını söyledi.
İstanbul'daki kayıp-kaçak oranının yüzde 22,34 olduğunu aktaran Mermutlu, "ISKI'nin toplam giderleri arasında enerji giderleri oranı yüzde 8 iken son zamlarla bu oran yüzde 14,5'e çıkmıştır." dedi.
Partiler adına söz alan üyelerin konuşmasının ardından oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın oylamaya sunduğu İSKİ 2020 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
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