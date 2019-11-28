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Zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.
 28 Kasım 2019 19:02
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Zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye sevk edildi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Altınbaşak İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu.

Bunun üzerine haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla 25 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yemeklerden alınan numunelerin inceleneceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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