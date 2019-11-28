1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babuna kardeşler savunma yaptı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
 28 Kasım 2019 19:06
Yazdır
Babuna kardeşler savunma yaptı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ferhunde Eda Babuna savunma yaptı.

Annesi Semin Babuna'nın bir zamanlar aralarında bulunan daha sonra ayrılan Özkan Mamati ile bazı kişiler tarafından doldurularak dosyaya "müşteki" yapılıp karşılarına çıkarıldığını öne süren Babuna, "Müştekilerden Türkan Akyüzalp ile ilgili bir zamanlar şikayette bulunduğumuz yalandır. Türkan teyze beni sever, ben de onu severim. Karşılıklı hatalarımız oldu ama bunlar geçmişte kaldı." dedi.

Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın şiddet ve cinsel istismarlarına maruz kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Babuna, iyi eğitimli biri olduğunu, böyle bir şey olsa ortalığı birbirine katacağını iddia etti.

- "Babam şu anda hayatta olsaydı bu manzaraya izin vermezdi"

Sanık, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in, "Babanız (Prof. Cevat Babuna) yaşarken size bu gruptan çıkmanızı söyledi mi?" sorusu üzerine, "Hayır hiç demedi. Babam bu camiayı ve bizi desteklediği için birçok yerden atıldı. Bize karşı bir şey demedi. Gıyabımızda gidip mahkemelerde konuştu. Şu anda hayatta olsaydı bu manzaraya izin vermezdi." yanıtını verdi.

Babuna, iddianamede belirtildiği gibi kendilerini zengin göstermeye çalışmadıklarını, zaten zengin olduklarını ifade ederek, "Bizim FETÖ ile aramızda çok ciddi husumet var. Bu nedenle iddianamenin aksine FETÖ ile iltisaklı olduğumuz doğru değildir." diye konuştu.

Babuna, arkadaşlarının ailelerinin kendilerine düşman edildiğini, hakkındaki tüm suç iddiaları reddettiğini, ortada bir örgüt olmadığı için kendisinin de örgüt üyesi olmadığını savundu.

Savunmasını tamamlayan Babuna'ya, bir müşteki avukatı, "Babanız ciddi hastalıklar geçirdi. Kendisini hiç ziyaret ettiniz mi?" diye sordu.

Babuna, soru üzerine, "Babamın hastalığından biz haberdar edilmedik. Babamız ve annemiz bizimle görüşmek istemedi. Arka plandaki örgütlenmeler yüzünden babamla görüşemedim. Babamı benden aldılar." yanıtını verdi.

Duruşmada, çapraz sorgusu tamamlanan Ferhunde Eda Babuna'nın ardından, kız kardeşi tutuklu sanık Ayşegül Hüma Babuna'nın savunması alındı.

Hüma Babuna da çok genç yaşlarda ABD'de bir evlilik yaptığını, kısa süre sonra boşandığını, evlendiği dönem zaten Adnan Oktar ile tanışık olduğunu, bu evlilikte ve boşanmada Oktar'ın herhangi bir etkisi olmadığını öne sürdü.

Babuna, yeğeni Emre Yaşar Ertüzün'ün, uzun yıllar kendi arkadaş gruplarıyla birlikte yaşadığını, evlenmek istediği kişiyi tasvip etmeyip buna yönelik maddi yardımda bulunmadıkları için gruplarından ayrıldığını savundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası
28 Kasım 2019 20:10		 Mesut Mevlevi'nin katili MİT operasyonuyla yakalandı
27 Kasım 2019 23:41
Lise öğrencisi can vermişti! 'Keşke ben ölseydim'
27 Kasım 2019 23:02		 Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar yakalandı
27 Kasım 2019 22:40
SGK'yi zarara uğratan medikal firmalara operasyon
27 Kasım 2019 22:19		 Yargıtay kararı bozdu! O öğretmen tahliye oldu
27 Kasım 2019 20:37
Rabia Naz davasında 3 polise kınama cezası
27 Kasım 2019 19:47		 Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
25 Kasım 2019 21:33
İstismardan yargılanan öğretmen hakim karşısına çıktı
25 Kasım 2019 19:33		 Çırağını triger kayışıyla döven usta tahliye oldu
24 Kasım 2019 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı20:51 - Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm20:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı20:44 - Trabzonspor, Getafe'ye direnemedi20:42 - Lojman satışları 6 ilde başladı20:42 - Berat Albayrak: Ekonomistler futbol yorumcularını geçti20:38 - Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi20:34 - Mardin'de işçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı20:30 - Şehit uzman çavuşun naaşı Balıkesir'e getirildi20:26 - '77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandı'
20:22 - Doğal gaza en iyi alternatif 'biyogaz'20:18 - Kadın girişimci CERN'e ihracat yapıyor20:14 - Otomobilini tespih ile takas etmiş20:10 - Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası20:06 - Mercedes Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi19:58 - Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı19:54 - Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı19:50 - PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
doru 1
islam slimani 1
şu an çalan şarkı 4
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 3
romantik erhan 2
Roy Jones 1
veysel mutlu 2
meslek kodu 1
sosyal 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam