Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
|28 Kasım 2019 19:30
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Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında, geçtiğimiz aylarda denize batırılan kule kesonları üzerine her biri 800 ton ağırlığında olan 4 kule bloku yerleştirildi.
Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında tamamlanan köprü ayakları bağ krişlerinin montajı da yapıldı. Her biri 800 ton ağırlığındaki kule bloklarının üst üste konulması işlemi sürüyor. Türk bayrağının renklerini alacak olan köprü kuleleri 318 metre yüksekliğe ulaşacak. Kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek. Köprü, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak.
Toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanan 2 x 3 şeritli köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.
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