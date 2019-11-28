1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Memiş, kız yurduna misafir oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtlarında incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Memiş, masa tenisi oynadıktan sonra atölyeleri gezdi.
 28 Kasım 2019 19:34
Yazdır
Vali Memiş, kız yurduna misafir oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtlarında incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Memiş, masa tenisi oynadıktan sonra atölyeleri gezdi.

Vali Okay Memiş ve Başsavcı Burhan Bölükbaşı öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yedi, kurs ve atölyeleri ziyaret etti. Yurtlar ve öğrenciler için düzenlenen aktivitelerle ilgili Vali Okay Memiş'e, brifing veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 21 öğrenci yurdunda spordan el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyelerin yer aldığını anlattı.

Daha sonra gençlere hitap eden Erzurum Valisi Okay Memiş, "Ben de üniversitede okurken devlet yurdunda kaldım. Yurtlarımız 12 kişilik koğuş gibiydi, daha sonra 6 kişilik odalara çevrildi. Her sabah duş vardı ama toplu bir şekilde gidiyorduk. İtiraf edeyim ki şartlar gerçekten hiç iyi değildi ve yurt hayatını hiç sevmedim. Ama bir öğretmen çocuğuyum, babam emekli bir öğretmen annem ev hanımı. Öyle evde kalacak durumumuz yoktu. Allah'a şükür devlet yurdunda kaldık, sizleri de açıkçası şanslı görüyorum. Devlet yurdunda kalamayıp da çekilen sıkıntıları görüyoruz. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle güzel hizmetleri ilimize getirdiği için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ayrıca burada çok modern bir ortam var. Otel ortamı gibi bunları görmekten çok büyük memnuniyet içerisinde kaldım. Tabi biraz sabretmek gerekiyor. Burada toplu yaşanan kurallara uymak zorundayız. Bizleri davet edip böyle bir akşam yaşattığınız için çok teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler ve derslerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Memiş, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli geçirmeleri adına yapılan çalışmalar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, hazırlanan kısa Nene Hatun konulu tiyatro gösterisini izledi. Öğrenciler ile masa tenisi de oynayan Vali Okay Memiş'e, Giresun ve Erzurum yöresi türkülerinden oluşan kısa bir dinleti yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'e ziyaret sırasında üç boyutlu tablo da hediye edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
28 Kasım 2019 20:55		 Berat Albayrak: Ekonomistler futbol yorumcularını geçti
28 Kasım 2019 20:42
'77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandı'
28 Kasım 2019 20:26		 Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
28 Kasım 2019 19:46
İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi onaylandı
28 Kasım 2019 19:10		 Ak Partili Çelik'ten, Macron'un Suriye açıklamaları tepki
28 Kasım 2019 18:36
TBMM'de gebelik tartışması
28 Kasım 2019 17:12		 Bakan Albayrak: Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor
28 Kasım 2019 16:50
Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor
28 Kasım 2019 16:26		 Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti
28 Kasım 2019 16:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı20:51 - Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm20:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı20:44 - Trabzonspor, Getafe'ye direnemedi20:42 - Lojman satışları 6 ilde başladı20:42 - Berat Albayrak: Ekonomistler futbol yorumcularını geçti20:38 - Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi20:34 - Mardin'de işçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı20:30 - Şehit uzman çavuşun naaşı Balıkesir'e getirildi20:26 - '77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandı'
20:22 - Doğal gaza en iyi alternatif 'biyogaz'20:18 - Kadın girişimci CERN'e ihracat yapıyor20:14 - Otomobilini tespih ile takas etmiş20:10 - Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası20:06 - Mercedes Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi19:58 - Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı19:54 - Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı19:50 - PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
316 denizci astsubay, FETÖ'den ihraç edildi
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar
OHAL Komisyonu başvuruların %75'ini sonuçlandırdı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
groza 1
kiraz sapı 1
domat 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
islam slimani 1
meslek kodu 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 3
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
doru 1
romantik erhan 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Stajyer Öğrenci Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam