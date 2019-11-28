Ankara'ya şehit ateşi düştü
|28 Kasım 2019 19:42
|Yazdır
HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.
Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Arif ve annesi Kezban Duymaz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.
Şehidin ailesi, acı haberi aldıktan sonra memleketleri Yozgat'a gitti. Şehidin eşi Hatice Duymaz'ın Tokat'ın Zile ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve 1 yaşında Zeynep isminde çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi
28 Kasım 2019 20:38
|Şehit uzman çavuşun naaşı Balıkesir'e getirildi
28 Kasım 2019 20:30
|Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
28 Kasım 2019 19:22
|Şehit ateşi Bartın'a düştü
28 Kasım 2019 19:18
|Türkler artık çok çocuk istemiyor
28 Kasım 2019 18:45
|Marmara'da sağanak ve fırtına uyarısı
28 Kasım 2019 17:59
|Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
28 Kasım 2019 17:25
|Pazarcı esnafının Ispanak isyanı
28 Kasım 2019 16:39
|Palamut tekrar ağlara takılmaya başladı
28 Kasım 2019 15:15
|Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü
28 Kasım 2019 15:08