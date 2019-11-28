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PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

PFDK, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.
 28 Kasım 2019 19:50
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PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin 75 bin, Demir Grup Sivasspor'un 49 bin, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların bir sonraki deplasman, İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu bazı taraftarların ise iç saha maçında elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Cesar Grup Ümraniyespor'da oynayan Valentin Marius Lazar'a birer maç men cezası verildiği belirtildi. TFF 1. Lig'den Bursaspor, Akhisarspor, Adanaspor ve Giresunspor'a da çeşitli nedenlerle para cezası uygulandığı aktarıldı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.
Anadolu Ajansı
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