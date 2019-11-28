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Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı

Piyasalardaki dengelenmenin ardından ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirler, yürütülen politikalar ve jeopolitik gerilimlerin azalması, başta güven endeksleri olmak üzere göstergelerde yukarı yönlü pozitif gelişmeleri beraberinde getirdi.
 28 Kasım 2019 19:54
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Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, son günlerde en pozitif gelişmeler enflasyon ve sanayi üretiminde ortaya çıktı. Geçen yıl ekimde yüzde 25,24 seviyesini gören yıllık enflasyon o günden sonra başta Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı olmak üzere alınan tedbirler ve piyasa karar alıcılarının yürüttüğü politikalar sayesinde sürekli aşağı yönlü seyir izleyerek, eylülde yüzde 9,26'ya geriledi ve Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi gördü.

Ekimde de 0,7 puan azalarak yüzde 9,26'dan yüzde 8,55'e gerileyen yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine düşmüş oldu.

Sanayi Üretim Endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra yeniden pozitif seviyeyi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu gelişmeye ilişkin büyümenin öncü göstergelerinin canlanmaya başladığı, sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmelerin gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi sinyaller verdiği yorumunda bulundu.

Ekonomik Güven Endeksi de kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 16 ayın en yüksek değeri olan 91,3'ü gördü. Hemen hemen her sektör için ekonomiye duyulan güven artarken, endeksteki bu yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici Güven Endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesi olan 59,9'a ulaştı. Endeks nisanda bu yılın en yüksek seviyesi 63,5'i görmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 bütçesi görüşmeleri yapılırken, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık ayında bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." diyerek öngörüsünü dile getirmişti.

Ekonomideki iyileşmeler kredi notu artırımıyla teyit edildi

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olumlu değerlendirmelerini paylaşıyor.

Fitch Ratings, kasım ayının başında açıkladığı raporunda, Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğunu belirterek, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek "negatif" görünümünü "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ardından, 20 Türk bankasının görünümünü de "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

Suriye'de güvenli bölge konularında ABD ve Rusya ile temasların da etkisiyle risklerde azalma görülürken, söz konusu kredi notu değerlendirmelerinin ardından diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırma beklentileri güçlendi.

OECD Türkiye'nin büyüme beklentisini yükselti

Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.

OECD'nin "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 idi. OECD Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahminini ise yüzde 3'e yükseltirken, 2021'de de yüzde 3,2 büyüyeceği tahminini yayımladı.

Anadolu Ajansı
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