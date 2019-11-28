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'77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandı'

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın:- "2003 yılı öncesinde bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilimiz birbirine bağlı iken, şimdi 77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlanmış durumda"
 28 Kasım 2019 20:26
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'77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandı'

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "2003 yılı öncesinde bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilimiz birbirine bağlı iken, şimdi 77 ilimiz bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlanmış durumda." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmeleri sürüyor.

AK Parti iktidarlarının ulaşıma verdiği önemi anlatan Aydın, "Acil Eylem Planı kapsamında 2003 yılında yapımına başlanan bölünmüş yol projeleriyle trafik güvenliğini artırdık. Kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağlayarak seyahat konforunu yükselttik." diye konuştu.

Aydın, 2003 yılı öncesinde bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu şimdi ise 77 ilin bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlandığını vurguladı.

Bölünmüş yollarla birlikte kaza karakterlerinin değiştiğine işaret eden Aydın, "Özellikle kafa kafaya çarpışmaların önlenmesi sonucu ölümlü kazaların sayısında azalmalar oldu. Yol yapımının ülkemizin refah seviyesine sağlayacağı katkıyı düşünerek hareket ettik. Kara yollarımıza yaptığımız yatırımlar ülkemize ve insanımıza artı değer olarak döndü." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yüksek Hızlı Tren biletlerini gündeme getirerek bilet satışlarında maliyetinin üzerinde kar edildiğinin Sayıştay raporlarında yer aldığını aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Karadeniz Demir Yolu'nun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bekaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında davet usulüyle yapılan ihalelerin birkaç firmaya verildiğini, ihale verilen şirketler arasında bir yıllık şirketlerin de bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti Erzurum Milletekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının AK kadrolarının yüz akı olduğunu ifade ederek, Erzurum Havalimanına Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ihalelerin davet usulüyle belirli firmalara verilmesini doğru bulmadığını belirterek, "İhale sistemi objektif kriterlere göre oluşturulmuyor. Haksız bir rekabet ortamı var, bu sistem doğru bir sistem değil, halkı da bu kararlara katmak zorundayız. Projeleri hayata geçirmeden önce, projenin ilgilendirdiği insanlarla da konuşmak lazım. İktidarda böyle bir bakış açısı yok." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılmadığını iddia ederek "Sorunlar değişmediği için aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yılki bütçe görüşmelerinde de aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Kendimizi tekrar etmek istemiyorsak ihale sürecine ilişkin bilglendirmenin yapılması gerekiyor." dedi.

Yılmaz, yap-işlet-devret modelini eleştirerek, bu modelin siyasi bir tercih olduğunu, iktidarın bu tercihi yapabileceğini ancak muhalefetin de yanlış gördüğü noktaları söyleme hakkının olduğunu belirtti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şoförlerin psikoteknik analiz başlangıç süresinin uzatılmasını talep etti. Enginyurt, ayrıca 65 yaşını doldurmuş ticari araç kullanan şoförlerin, yılda bir kez doktor raporu alarak çalışmaları yönündeki taleplerini aktardı.

AK Parti Aydın Milletekili Bekir Kuvvet Erim, rallici olduğunu bu nedenle Türkiye'deki yolların durumunu çok iyi bildiğini, memleketi Aydın'dan İzmir'e giderken çok zorlandıklarını, Türkiye'deki yol ağı ve kalitesinin geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak kadar geliştiğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, havalimanlarında Kürtçe de anons yapılmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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