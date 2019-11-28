Bartınlı şehidin naaşı uçakla Zonguldak'a getirildi
|28 Kasım 2019 20:38
|Yazdır
Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.
Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.
Şehidi havalimanında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, kaymakamlar ve protokol üyeleri karşıladı. Duaların okunduğu törende şehidin annesi Ayşe ve babası Ayhan Yılmaz gözyaşı döktü.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bartın'a götürülen şehidin cenazesi, yarın Büyükkızılkum köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit uzman çavuşun naaşı Balıkesir'e getirildi
28 Kasım 2019 20:30
|Ankara'ya şehit ateşi düştü
28 Kasım 2019 19:42
|Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
28 Kasım 2019 19:22
|Şehit ateşi Bartın'a düştü
28 Kasım 2019 19:18
|Türkler artık çok çocuk istemiyor
28 Kasım 2019 18:45
|Marmara'da sağanak ve fırtına uyarısı
28 Kasım 2019 17:59
|Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
28 Kasım 2019 17:25
|Pazarcı esnafının Ispanak isyanı
28 Kasım 2019 16:39
|Palamut tekrar ağlara takılmaya başladı
28 Kasım 2019 15:15
|Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü
28 Kasım 2019 15:08