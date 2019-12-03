Öğretmenlere yer değiştirme tavsiyeleri

Ortaokullarda norm kadro sayıları azalırken liselerde artacaktır.

Önümüzdeki yıl ortaokullarda öğrenci sayısı azalacağından norm kadro fazlalıkları ortaya çıkacaktır. Ayrıca liselerdeki öğrenci sayısı da buna paralel artacağından liselerde norm kadro ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Norm fazlası öğretmen atamalarında ve önümüzdeki yıl mayıs ayı sonunda yapılacak il içi atamalarında ve sonrasındaki il dışı ve özür atamalarında öğretmenlerimizin bu durumu dikkate alması ve özellikle norm fazlası öğretmenlerin aşağıda yer verdiğim mevzuatta ki hususlara göre hareket etmesi gerekmektedir.

Norm fazlası öğretmenler yer değiştirdikten sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 4.fıkrasındaki; "(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir." hükümlerine göre hareket edilecektir.

Örneğin Atatürk ilkokulunda çalışıyor iken norm kadro fazlası yer değiştirmelerinde kendi isteğinizle/yada resen Cumhuriyet ilkokuluna gittiniz, şimdi ise il içi yer değiştirmeye başvurmak istiyorsanız, Atatürk ilkokulundaki görev süreniz ile Cumhuriyet ilkokulundaki görev sürenizin toplamı 30 Eylül itibariyle 3 yılı dolduruyorsa başvurabilirsiniz.

Yer değiştirmenizin resen yada isteğe bağlı olması bir şeyi değiştirmemektedir. Önceki yıllarda bu kural sadece resen yer değiştirenlere uygulanıyordu 2015 yılındaki yönetmelik değişikliği ile isteğe bağlı yer değiştirenlere de bu hak verilmiştir.

Ahmet KANDEMİR