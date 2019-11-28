Trabzonspor, Getafe'ye direnemedi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.
|28 Kasım 2019 20:44
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Bordo-Mavililer, İspanyol ekibine karşı genç bir kadroyla mücadele etti.
İlk yarıda oldukça iyi gözüken Trabzonspor, 25'te Muhammet Akpınar'ın net golü kaçırmasıyla öne geçme şansını değerlendiremedi ve devre 0-0 sona erdi. Getafe, 50. dakikada Kenedy'nin ortasında Mata'nın dönerek vuruşu sonrası golü buldu ve maçta 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un gol çabaları sonuç vermedi ve Getafe mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kalırken, Getafe ise puanını 9'a yükseltti.
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